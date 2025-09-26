Gana tu casa propia: Ecuabet lanza el sorteo del año

Una casa de $70.000, combos de línea blanca y premios en efectivo esperan a los jugadores de la plataforma este 2025

El sueño de tener tu hogar propio está más cerca con la nueva promoción que trae la plataforma Ecuabet en Ecuador.

La vida en Ecuador está tejida con un fuerte sentido de familia, donde el hogar es mucho más que un lugar físico: es un refugio de costumbres, cariño y recuerdos intergeneracionales. Es el espacio donde siempre hay un plato de comida extra y un abrazo de bienvenida.

Ahora, imagina dar el siguiente gran paso: tener tu propia casa para construir esos recuerdos. Con el gran sorteo “Gana tu casa propia con Ecuabet”, ese anhelo está más cerca de convertirse en una emocionante realidad. La principal casa de apuestas de Ecuador no solo te ofrece la adrenalina de los deportes y el casino online, sino la oportunidad de darle a tu familia el hogar que siempre han soñado.

¿En qué consiste el sorteo online de Ecuabet?

El sorteo "Gana tu Casa Propia" es la promoción más ambiciosa de Ecuabet. La mecánica es sencilla: por cada $50 acumulados en recargas en tu cuenta, obtienes un cupón digital para participar. No importa si juegas en deportes, casino o bingo; cada recarga te acerca más a la posibilidad de ganar tu propia casa.

El premio mayor es una casa nueva valorada en $70.000, la llave de un futuro que siempre has soñado. Pero la emoción no se detiene ahí. Imagina tu hogar con uno de los 12 combos de línea blanca, desde la nevera hasta un televisor de 50 pulgadas, listo para usar. Y si la suerte te sonríe aún más, podrías llevarte uno de los premios de $5.000 o $3.000 que Ecuabet tiene para los finalistas. La oportunidad de cambiar tu vida es ahora, y es limitada. ¿Te la vas a perder?

Requisitos de participación: ¿Cómo gano mi casa con Ecuabet?



Participar es muy fácil. El sorteo está abierto a:

Usuarios nuevos: Quienes se registren en Ecuabet.com y hagan sus recargas.

Usuarios activos e inactivos: Todos pueden participar, siempre y cuando realicen recargas durante la vigencia de la campaña.

Mayores de 18 años con cuenta verificada en la plataforma y documentación regularizada en el país.

Recuerda que cada $50 en recargas acumuladas te da un cupón, así que mientras más juegues y recargues, más oportunidades tendrás de cumplir ese sueño.

Consejos para aumentar tus posibilidades de ganar



Recarga frecuentemente: Los cupones se generan por cada $50 acumulados, así que cada recarga, por pequeña que sea, te acerca a un nuevo cupón.

Mantente al tanto de los juegos de casino en Ecuador: Aprovecha los diferentes juegos y pronósticos para aumentar tu saldo y recargar más, lo que te dará más boletos para el sorteo.

Sigue a Ecuabet en redes sociales: La plataforma anunciará a los finalistas, y estar atento te permitirá saber si eres uno de los afortunados.

Vigencia del sorteo y fechas a tener en cuenta

La campaña estará vigente desde el 20 de agosto hasta el 10 de diciembre de 2025. A lo largo de este período, Ecuabet sorteará los combos de línea blanca cada 15 días.

Además, se irán seleccionando a los 10 finalistas que competirán en el reality “Pégate a la Casa Ecuabet”, que se realizará en Guayaquil entre el 20 y el 27 de diciembre. Las fechas clave para conocer a los finalistas son:

30 de septiembre (2 finalistas)

15 de octubre (2 finalistas)

30 de octubre (2 finalistas)

15 de noviembre (2 finalistas)

10 de diciembre (2 finalistas)

El reality será transmitido en vivo por las redes sociales de Ecuabet, permitiendo que todo el país siga la emoción hasta el final.

Recuerda: mientras más participes, más cerca estarás de cumplir el sueño de tener tu propio hogar con Ecuabet.

Registra tu cuenta y gana gánate una casa con Ecuabet



Esta es tu oportunidad de participar en el sorteo online más grande del año. Ecuabet no solo te ofrece entretenimiento y diversión, sino la posibilidad de dar un paso gigante hacia tu futuro.

No pierdas más tiempo. Regístrate en Ecuabet, recarga, juega y empieza a acumular cupones. El sueño de tener tu casa propia está a solo un clic de distancia.

Aplican Términos y Condiciones.

