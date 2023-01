Gabriela Vargas, un 2023 con objetivos claros

Sabe que dejó la vara alta en la temporada pasada. Y es que haber ganado una medalla de oro y 3 de bronce en los Juegos Mundiales de Birmingham, Estados Unidos, se convirtió en uno de los hechos inéditos del 2022 en cuanto a logros deportivos del país, de ahí que Gabriela Vargas asegura que este año se viene “duro”.

Aunque comenzará a competir a nivel internacional en marzo (los trabajos de pretemporada ya empezaron en diciembre), la patinadora capitalina apunta directo al Mundial de Italia y los Juegos Panamericanos de Santiago, del 20 de octubre al 5 de noviembre.

“El 2022 pintaba muy duro, por primera vez hubo dos eventos del ciclo olímpico en una misma temporada (Juegos Bolivarianos y Suramericanos) y ese era uno de los retos, gracias a Dios se superó. Si bien fue un año muy pesado, lo era igual para todos. No me extrañó el éxito alcanzado porque vengo de un proceso muy bueno, pero también largo y laborioso en el que no se me habían dado las cosas, pero ahora pude recoger toda esa cosecha”, dijo motivada Vargas, quien además este año tiene un nuevo estado civil, tras casarse con Stefan Due Schmidt, medallista olímpico de Dinamarca.

Gabi fue homenajeada en julio por Concentración Deportiva de Pichincha, tras sus 4 medallas mundiales. Archivo

“Hay muchas cosas nuevas, pero muy motivada para lo que se viene”, recalca Gabi, quien de todas las medallas logradas en 2022 (fue también plata en los Juegos Bolivarianos y oro en los Suramericanos), se queda con el oro de los Juegos Mundiales.

“Para los deportistas de patinaje de carreras ese evento (los World Games) representa unos Juegos Olímpicos, ya que de momento nuestro deporte no consta en el programa de esas competencias, de ahí que haber ganado 1 oro y 3 bronces ahí significan mucho para mí. Fue algo nunca antes conseguido y eso nadie me lo va a quitar, pasé a la historia”, precisa orgullosa.

Para un 2023 igual de exitoso, Gabi trabaja en mantener y superar sus marcas. Ahora es vista como favorita. “Creo que la clave que me ha servido es separar las carreras del resultado y más bien enfocarme en el proceso... me ha llevado donde estoy”.

Finalmente la deportista invita a los ecuatorianos a identificarse y vivir el deporte. “Me gustaría ser vista como una fuente de inspiración, no solo para los deportistas, sino para la sociedad en general. Creo que debemos usar nuestro deporte y todo lo que consigamos como una herramienta para el cambio”.