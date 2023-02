Gabriel Martinelli reafirma el liderato del Arsenal en la Premier League

Unos minutos de inspiración de Gabriel Martinelli le bastaron a Arsenal para este sábado 25 de febrero sumar tres puntos claves ante Leicester City, al ganar 1-0 con un tanto en el segundo tiempo del atacante brasileño, que reafirmó el liderato de los Gunners en la Premier League cuando sufría para derribar la muralla defensiva de su rival.

Martinelli fue la novedad del técnico Mikel Arteta, quien acertó en el único cambio que hizo respecto a la pasada jornada. Dejó en el banco a Edward Nketiah, un delantero más rematador y con mejores condiciones, para fijar a los defensas, pero con menos desborde que su compañero.

Con evidentes problemas para sumar en sus últimos enfrentamientos, Arsenal tenía que afrontar un difícil choque. Leicester, no muy lejos de los puestos de descenso en la clasificación, debía sumar unidades para no verse metido en un lío que al final no concretó.

El sufrimiento de los Gunners era una posibilidad, sobre todo después de caer ante Everton (1-0) y City (3-1), de empatar con Brentford (1-1) y de ganar sobre la bocina la pasada fecha a Aston Villa (4-2).

Aunque Martinelli no pudo destacar en el primer tiempo, sí lo hizo en las primeras jugadas del complemento. La falta de inspiración de Arsenal concluyó al minuto de la reanudación, cuando Gabriel definió un centro bajo de Leandro Trossard.

Aunque Arsenal solo electrificó el duelo durante unos minutos, fueron suficientes para mantenerse líder de la Premier League, con 57 puntos.