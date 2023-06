Gabriel Marques, volante de Guayaquil City, anunció que se retirará del fútbol y este domingo 11 de junio de 2023 jugará su último partido ante Barcelona, en la fecha 14 de la primera etapa de la LigaPro.

El León, como lo conocen, se mantuvo 16 años en la estelaridad, es por aquello que se alejará de la disciplina.

“No tengo pensando seguir trabajando en el fútbol. Una de las razonas por la que estoy tomando esta decisión (el retiro) es el cansancio, son más de quince años y estoy muy agotado del futbol. Ya las ganas no son la mismas de entrenar, de concentrar, de entrenar, por eso que no tengo pensado seguir en el fútbol”, aseguró.

Y agregó que se dedicará a su empresa familiar. “Yo tengo un proyecto personal, que es mi empresa de venta de ropa y accesorios. Voy por ese camino, a mí me encanta vender cosas, le he vendido cosas a mis amigos y familia, es lo que tengo pensado hacer ahora que me retire”.