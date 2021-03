Gabriel Cortez, entre la titularidad o ser la sorpresa en Barcelona

Hablar de las cualidades y condiciones deportivas que posee Gabriel ‘Loco’ Cortez, no son ninguna sorpresa. Lo que sí está en debate es sobre si el ex Independiente del Valle, Emelec, Botafogo y más clubes, merece arrancar desde el inicio en el cuadro que dirige Fabián Bustos.

El mismo entrenador amarillo lo dijo antes: “La posibilidad para que Gabriel (Cortez) sea titular son muy grandes, lo que me importa es que todos estén bien y motivados, si él sigue con ese nivel y teniendo más minutos, seguro tendrá esa oportunidad”.

Cortez tiene otras características de iniciar el juego, de meter pases filtrados, es más afín a lo que hace Díaz y hoy el 10 está en mejores condiciones. Al Loco lo veo más como un revulsivo, un jugador número 12 que puede entrar a cambiarle la cara al partido. Mike Rodríguez, exjugador de Barcelona.

Pero lo cierto es que Cortez ha funcionado como un segundo aire en Barcelona y el equipo se ha beneficiado con él de esa manera, eso no quita que a la larga pueda hacerse con la titularidad.

Así lo analizan los dos expertos que hablaron con EXPRESO, Janio Pinto y Mike Rodríguez, exjugadores del Ídolo del Astillero.

“Para mí, no debe ser titular”, empieza explicando Pinto. “Es una situación que puede pasar con determinados jugadores, que no se sienten presionados entrando al segundo tiempo porque ahí puede tener resultados a definir o por definir, pero la responsabilidad de la derrota casi no existe para alguien que no es titular. A Cortez lo veo como una especie de arma secreta de Bustos, un jugador que cuando entra, el equipo no cae en producción y se gana más con él”.

Cortez está demostrando buen nivel y por qué está aquí, estamos muy conformes con él y seguramente se irá ganando su lugar. Fabián Bustos, DT de Barcelona.

Rodríguez también pondera las cualidades de Cortez, pero reconoce que es muy complejo sacar a alguien del once estelar por los roles que cumple.

“Si tiene que ser titular o no, se debe medir por quién, y por características sería por Díaz, pero él tiene un año estupendo y ha sido figura. La otra opción es sacarlo a Martínez, pero este te da mayor retroceso, presión y marca más en la salida, Cortez te brinda más con la pelota en los pies y no tanto para el trabajo defensivo”, señaló.

Cuando entra no solo hace goles, sino que también asiste a sus compañeros, creo que Bustos hace bien al dejarlo como reserva, pero como una muy especial. Está bien como revulsivo, pero en algún momento lo veremos como titular y veremos qué tal. Janio Pinto, exvolante amarillo.

Cortez ingresó en el segundo tiempo de los tres primeros duelos de Barcelona y, aunque tuvo mayor influencia contra el Manta y Técnico Universitario, es evidente que le da un nuevo panorama al equipo torero.

Como dice Rodríguez “es un excelente jugador 12” o como lo identifica Pinto, “el arma secreta de Bustos”, lo cierto es que Cortez ha llegado para sumarle a Barcelona y será cuestión de tiempo ver si logra hacerse con la titularidad amarilla. Talento no le falta.