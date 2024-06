Regresa la cuna del fútbol sala femenino en Ecuador

La sugerencia de su esposa Priscila Pincay lo impulsó a retomar su pasión. A los 64 años, Carlos D’Stteffano, exjugador de Emelec, ha vuelto a dirigir un equipo de fútbol sala femenino, confirmando así su amor por esta disciplina deportiva.

A inicios de los 2000, D’Stteffano fue promotor de esta actividad en Ecuador. En ese entonces contó con la aprobación del presidente de Emelec, Omar Quintana, y fundó Eléctricas. Bajo su dirección el equipo participó en numerosos torneos interbarriales, cosechando victorias en la mayoría de ellos.

“Primero fuimos el club La Salle. Yo era profesor ahí y sacamos el equipo de fútbol sala. En ese tiempo estaba Omar Quintana en la presidencia de Emelec y le dije para sacar el equipo femenino. Me abrieron las puertas”, recordó D’Stteffano.

El profe Carlos, como le llaman sus dirigidas, tuvo a muchos prospectos. Entre ellas se destacan Wendy Villón y Madelen Riera, entrenadora y goleadora de Barcelona, actual monarca de la Superliga Femenina.

Antes de cada sesión, las jugadoras se reúnen a escuchar las instrucciones del profesor Carlos D’Stteffano. Juan Faustos / expreso

Pasión, disciplina y constancia es la metodología que implementa durante sus entrenamientos. Dichas aptitudes han servido para que 20 años después vuelva a reunir a las chicas que fundaron Eléctricas. Hoy en día defienden a la UBE.

El equipo representa a la Universidad Bolivariana del Ecuador y está integrado por 16 mujeres entre los 24 y 46 años.

Ingenieras comerciales, contadoras, profesoras, estudiantes de posgrado e incluso magísteres dejan de lado sus labores profesionales para enfundarse la camiseta, el short y los zapatos para entregarse al fútbol sala con la misma pasión que las caracteriza desde su juventud.

Olivia Terán, Jessenia Cedeño, Francesca Soledispa, Deisy Zambrano y Elizabeth Sánchez son parte de la columna vertebral del equipo. “Tenemos más de 20 años juntas. Esta base de chicas estuvimos desde que éramos Lasallanos Soccer en 1997, y con Emelec en los 2000”, declaró Terán, capitana del equipo.

La zaguera es la segunda al mando de UBE cuando el profe Carlos no puede asistir a los entrenamientos o campeonatos.

Con Eléctricas ganaron múltiples campeonatos interbarriales. En la foto aparece Madelen Riera, actual figura del Barcelona. cortesía

Terán resalta los aprendizajes y la importancia del deporte en su vida: “El futsal es una pasión. Tengo 46 años y lo practico desde los 17. Siempre me he sentido profesional sin importar pese que en los tiempos de mi juventud no hubo una LigaPro como ahora. Siempre me he cuidado en la alimentación y en la parte física”.

Gary Choez, mano derecha de D’Stteffano en su carrera como estratega, destaca la disciplina y el compromiso que les inculca a sus jugadoras. “En los viajes tratamos que las chicas se sientan como un equipo de primera, brindándoles la mejor atención, cuidado y alimentación”, afirmó.

Para D’Stteffano y sus jugadoras, el fútbol sala femenino es una forma de vida que las une, las empodera y las impulsa a perseguir sus sueños.

