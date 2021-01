El fútbol europeo es ideal para Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es el nuevo diamante del fútbol ecuatoriano. Con tan solo 19 años, el volante continuará su ascendente carrera en Europa, donde espera seguir con su proyección. El Independiente del Valle indicó que la Joya disputaría la Premier League, y que siguen definiendo detalles de la negociación.

“Estamos conversando con el Brighton por el traspaso de Moisés. Aún no está firmado”, detalló Santiago Morales, gerente de los rayados. Añadió que el volante ya tramitó su visa y que está a la espera de conocer el club el que espera mantener el gran nivel que lo llevó a ser titular, además del Independiente, en el combinado tricolor.

Desde Inglaterra dan como un hecho que el Brighton será el destino de Caicedo y que el cuadro inglés pagaría cerca de 7 millones de dólares.

Para los exfutbolistas y entrenadores, Juan Carlos Burbano y Alfredo Encalada, por las condiciones de Caicedo, es positivo que llegue al balompié inglés.

“Tiene un buen somatotipo, fuerza, potencia, se para muy bien en la cancha. Cuenta con buen remate y pases. Le favorecerá ir a la Premier por su juego”, analizó Burbano.

En este punto, Encalada acotó que “Moisés es un chico que ha demostrado una madurez inusual, da la pauta que tiene un gran control emocional que es clave en la alta competencia. Es totalmente diferente a muchos jugadores, tiene gran personalidad”.

El exasistente técnico de la selección coincide en que la Premier es el lugar ideal para el volante, ya que “es un futbolista inteligente, lee bien el juego y físicamente es fuerte”.

El Brighton se ubica en la casilla 16 de la Premier League, con 17 puntos en 19 juegos disputados. PETER POWELL / EFE

En Inglaterra también señalan que el talentoso volante ecuatoriano jugaría en principio en el Royal Union Saint-Gilloise de la segunda división de Bélgica, club que también es de Tony Bloom, propietario del Brighton.

Sobre esta posibilidad, Burbano la califica de positiva, ya que le ayudaría para quemar etapas y en su adaptación al fútbol europeo.

Agregó que será clave “que cuente con alguien que le acompañe, que le guíe. Tiene que adaptarse a otro horario, clima, cultura, comida. Ser fuerte en la parte mental y psicológica es muy importante”.

En esto coincide Encalada, quien cree que jugar en Bélgica “le daría un sustento, una gran experiencia previo a su salto a Inglaterra”.

Pero si se apuesta porque llegue directo al cuadro inglés, que lucha por no caer en zona de descenso, Burbano indicó que eso no será un problema para Caicedo, ya que “ha demostrado que la presión no le afecta, lo hizo en la selección. Ha salido adelante con la Tri en una competencia tan fuerte como las eliminatorias y ha sido figura en el Independiente en partidos decisivos”.