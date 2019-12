Frascarelli: "Con Alfaro Moreno no tuve buena relación"

El Capwell sería el fortín de Barcelona Leer más

Llegó a Barcelona lleno de sueños y los estaba cumpliendo, quitándole la titularidad a Máximo Banguera y con actuaciones decisivas en partidos en los que salvó al equipo de seguras caídas. Sin embargo, la expulsión sufrida en el último Clásico del Astillero sirvió para que muchos lo condenarán.

Damián Frascarelli rompió el silencio. Habló de su paso por el Ídolo y de lo que vendrá para él en la temporada 2020.

Luego de confirmar que defenderá los colores de Aucas, en declaraciones emitidas en Área Deportiva de Quito, reconoció que lo sucedido ante Emelec lo marcó, pero aclaró que eso no lo liquidó. ”Pese a lo que pasó (su expulsión en el Clásico), cumplí un objetivo, de jugar en un grande como Barcelona“.

Al ser consultado del motivo de su salida del Ídolo, fue directo. ”Con Alfaro Moreno no tuve buena relación, porque nunca hablamos, pero sé lo que decía en los medios. Sabía que si ganaba, yo no iba a seguir en Barcelona, él no me quería“.

También dijo que ”quedó plata por pagar", pero confía en "llegar un acuerdo", por lo que prefiere no hablar de montos ni de tiempos.

En la parte final de su intervención, se refirió a lo sucedido con un excompañero de equipo. ”No opinaré por qué separaron a Máximo Banguera de Barcelona, solo diré que le deseo el mayor de los éxitos. Le tocó irse por la puerta de atrás, queda a criterio de la gente si es está bien o no. Pero qué suerte que va a otro equipo, uno lindo como El Nacional“.