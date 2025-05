Franco Colapinto debuta con Alpine: reemplaza a Jack Doohan en la F1

Vaya 12 horas de locura en Alpine! La escudería francesa sacudió la Fórmula 1 con una doble bomba que nadie veía venir: Jack Doohan va a la banca después de solo seis carreras, y Franco Colapinto toma su lugar como piloto titular para las próximas cinco fechas. Pero eso no fue todo: Oliver Oakes dejó de ser Team Principal con efecto inmediato, y el polémico Flavio Briatore vuelve a escena, asumiendo el control total del equipo.

Cambio de pilotos: Doohan fuera, Colapinto dentro

Desde que comenzó la temporada, Doohan tenía una presión enorme sobre los hombros. Era su año debut en la F1 y tenía que demostrar que estaba listo… pero los resultados no llegaron. Aunque mostró destellos de talento —como cuando clasificó por delante de Gasly en Miami—, también cometió errores importantes, incluyendo dos accidentes fuertes que no pasaron desapercibidos en la interna del equipo.

Mientras tanto, Franco Colapinto venía empujando fuerte desde el otro lado. El argentino, que se lució a fines del año pasado cuando reemplazó a Logan Sargeant en Williams, ya tenía un acuerdo con Alpine desde enero. Estaba claro que tarde o temprano iba a tener su oportunidad… y llegó.

La escudería confirmó este miércoles que Colapinto será el compañero de Pierre Gasly desde Imola y durante al menos cinco Grandes Premios más (Mónaco, España, Canadá y Austria). ¿El motivo oficial? “Evaluar nuestro grupo de pilotos”. Pero la realidad es que Colapinto ofrece mucho más que talento: tiene un enorme respaldo económico y un fandom en Argentina que lo convierte en una estrella en ascenso.

Colapinto, el fenómeno argentino regresa

A sus 21 años, Franco Colapinto ya se ha ganado un lugar en el corazón de los fans argentinos. Después de su paso por Williams, donde logró puntuar en dos carreras, se transformó en el piloto más popular del país después de Lionel Messi. No es exageración: su impacto en redes, la venta de merchandising y la atención de los medios hablan por sí solos.

Claro, su paso por Williams también tuvo momentos complicados (sí, hubo algunos choques costosos), pero demostró que puede subirse a un F1 y rendir desde el primer momento. Y eso es justo lo que Alpine necesita ahora mismo.

Una especie de "shootout" entre Colapinto y Doohan

Este movimiento no es el fin para Doohan, pero sí una señal de alerta. Alpine no lo ha descartado del todo y seguirá como piloto de reserva. Si Colapinto no convence o comete errores, el australiano podría volver a subirse al coche en Silverstone. Hasta entonces, es una batalla silenciosa entre ambos por ver quién se queda con el asiento fijo.

Oakes fuera, Briatore vuelve al poder

Como si fuera poco, la otra gran noticia del martes por la noche fue la salida de Oliver Oakes como director del equipo. Estuvo solo 10 meses en el cargo y su salida marca otro capítulo en la novela de cambios internos que vive Alpine desde hace dos años.

¿Quién toma las riendas? Nada menos que Flavio Briatore, viejo conocido del mundo F1 y asesor ejecutivo de Alpine. Él fue quien trajo a Oakes, y ahora se encargará de llevar adelante al equipo mientras se reestructura.

Desde 2023, Alpine ha perdido a casi toda su cúpula directiva: CEO, Team Principal, director técnico, jefe de aerodinámica… una lista larga. La llegada de Briatore podría estabilizar (o agitar aún más) las aguas.

¿Quien es Flavio Briatore?

Flavio Briatore alcanzó la fama principalmente gracias a su exitosa carrera en la Fórmula 1 como director de equipo, representando a pilotos como Michael Schumacher y Fernando Alonso. Lideró a los equipos Benetton y Renault a múltiples campeonatos mundiales. Más allá de la F1, Briatore es conocido por sus negocios, incluyendo su participación en la marca de ropa Benetton y su estilo de vida, a menudo relacionándose con supermodelos, según The Straits Times y otras celebridades.

Sin embargo, su retorno genera polémica por su implicación en el escándalo de manipulación de carrera en el GP de Singapur 2008, que le valió una sanción de por vida luego anulada. A pesar de su turbio historial, figuras clave del equipo, como Bruno Famin, han defendido su regreso enfocándose en el futuro y su potencial para ayudar en la reconstrucción de Alpine.

Lo que viene: cinco carreras clave

Colapinto se sube al auto en un momento ideal. Las próximas tres carreras (Imola, Mónaco y España) son circuitos que ya conoce de su paso por F2. Luego viene Canadá, que será terreno nuevo, y finalmente Austria, donde también tiene experiencia previa. Si logra adaptarse rápido y sumar puntos, podría quedarse con el asiento más allá de julio.

Para Alpine, que va noveno en el campeonato de constructores con apenas 7 puntos, este experimento podría ser el primer paso hacia un nuevo ciclo. En 2026 se vienen nuevos reglamentos y la escudería necesita encontrar cuanto antes a su dupla titular ideal.

