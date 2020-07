Francisco Egas entregó cheques a clubes para “ayudar”

El presidente Francisco Egas (c) fue elegido para el sillón grande de la FEF el 31 de enero de 2019..

Se abre un nuevo capítulo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. EXPRESO tuvo acceso a cuatro cheques de 24.000 dólares cada uno, firmados por Francisco Egas a 22 días de asumir la presidencia de la institución, para cuatro clubes diferentes en la misma fecha, con la particularidad de que al acudir a los implicados saltaron varias contradicciones.

Consultado por el tema, Egas explicó que esos cheques se deben a una “cesión de acreencias de una deuda de derechos de televisión”. Cabe resaltar que los valores son acreditados por el dirigente aún en su papel como presidente de Universidad Católica.

“Es como si usted mañana tiene un dinero por recibir en cuotas y yo le presto esa plata, y me quedo con su deuda y cobro, es decir una compra de cartera”, manifestó.

Fue una cesión de acreencias de una deuda por derechos de TV. Por ayudar a los clubes (se hizo cargo del tema), que estaban complicados. Francisco Egas, presidente de la FEF.

Al cuestionarle que los papeles tienen como fecha de emisión el 9 de enero de 2019 y él fue electo el 31 de ese mes, el titular contestó, primero, que no tiene “nada que ver FEF” en esto y que lo hizo “por ayudar a esos clubes. Que estaban complicados”.

En su defensa, Egas anticipó que esa operación está documentada y se envió a LigaPro. “Ahí no hay nada malo. Supongo están intentando sustentar alguna noticia de que compré algún voto o algo así... No va a encontrar nada malo ahí”, recalcó.

EXPRESO buscó a los otros cuatro clubes involucrados: Orense Sporting Club, Puerto Quito (hoy Atlético Santo Domingo), Rolando Terán (entonces directivo de Santa Rita) y Franklin Moya (Liga de Loja), para conocer su versión de la procedencia de estos cheques.

Martha Romero, actual presidenta de Orense, no contradice lo dicho por Egas, pero aseguró que tampoco tiene conocimiento del valor entregado. “Bueno yo no era presidenta, en ese tiempo era mi esposo”.

Romero negó haber vendido futbolistas a Católica y luego de consultarle a su esposo, dijo que “tampoco tiene idea de qué será”. Una de las cosas que sí recalcó fue: “nosotros no sufrimos como otros clubes”, resaltando su estabilidad institucional.

En honor a la verdad fue por la amistad que nos unía (con Egas por el tema del cheque). Dijimos que nos iban a apoyar y así fue. Rolando Terán, exdirigente de Santa Rita.

Desde Atlético Santo Domingo, su presidente, Camilo Meneses, aceptó haber recibido ese cheque, pero detalló que se trató por fichaje de jugadores.

“Sí (vendimos futbolistas a la Católica), al jugador Jonathan Castro, Joel Carabalí y Luis Castillo. Los vendimos el año pasado para inicios de temporada. Exactamente el valor no lo tengo a la mano, no recuerdo el valor si fueron más de $ 100.000 los tres. Me parece que en dos partes pagaron”, explicó Meneses, quien relacionó el cheque de 24 mil dólares con un “anticipo de pago” por esos jugadores.

Hubo dos cheques que salieron a nombre de personas naturales y una de ellas, Rolando Terán, entonces coordinador general de Santa Rita.

Este contó cómo se dio este pago. “Hubo una propuesta para un auspicio en el cual recibía ese cheque por un anticipo del auspicio”, comienza relatando.

“Claro (el auspicio era por publicidad), era lo que habíamos acordado. Habíamos llegado a un acuerdo con Francisco Egas. Yo firmé el recibido que venían de una cuenta de Universidad Católica. Se prometió auspicio a los clubes por todo el año 2019. Íbamos a recibir una ayuda como de 50 mil dólares durante el año”, sostiene.

Al preguntarle cómo se dieron las conversaciones para sellar este “auspicio”, explicó que “en honor a la verdad fue por la amistad que nos unía. Llegamos a un acuerdo donde nos anticipaba, no solamente el club donde yo presentaba, eran varios clubes. No recuerdo bien quién más iba a recibir, uno Atlético Santo Domingo y otro Liga de Loja”.

En contexto

El 31 de enero de 2019 fue el día en que terminó la era Luis Chririboga e iniciaba la de Egas. El expresidente de la Universidad Católica se hizo con la victoria al sumar 40 votos a favor, mientras que su contendiente, Selim Doumet, sumaría 28.

Durante la sesión hubo inconformidad de ciertos dirigentes. Luis Chango, presidente de Mushuc Runa, reclamó la postura de Macará, al cambiar de bando. “No entiendo qué pasó. Él (Salazar) solicitó que Karina Chango sea la candidata a vicepresidenta de la lista de Selim (Doumet)”.