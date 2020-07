Francisco Egas confirma que buscarán un DT con mayor cercanía para la Tri

Luego de la salida de los dos nombres que delineaban el proyecto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas habló en una rueda de prensa virtual en la que expuso varios temas y develó detalles de la salida de Jordi Cruyff. Aseguró que la prioridad es buscar un nuevo DT y que optarán por uno de mayor cercanía.

"La desvinculación de Jordi Cruyff nos entristece, por el proyecto que teníamos muchas ganas. La FEF había apostado fuerte por ese proyecto. Es una mezcla de tristeza e indignación la salida de Jordi Cruyff y de Antonio Cordón. Porque yo defendí la idoneidad del proyecto.La salida de Antonio Cordón apresuró la salida de Jordi Cruyff. Los dos perdieron la confianza cuando comenzó todo lo que se sabe dentro de la FEF. Siento un poco hasta de indignación", explicó el titular de la FEF.

Además respondió sobre el tema de los pagos de la cláusula de salida. "Lo que Jordi Cruyff ha cobrado es los 57 días de su trabajo, lo demás fue saldado con la cláusula de rescisión”, agregó Egas reconociendo que no hay una deuda de parte del DT ni habrá una demanda a futuro por valores pendientes.

Además habló del nuevo estratega que podría llegar a la Tri y descartó que haya impuesto algún nombre o hablado con alguna opción. "Desde que sonaron las posibles noticia de una salida de Cruyff, mi teléfono no ha parado sonar. Me han llegado carpetas y gente que quiere hablar.Hay una línea de respeto con el profesional que estaba trabajando y con los nombres que se han mencionado. Hay que analizar en conjunto con los directivos. No se cómo hay fuentes de que aseguran que ya he ofrecido el cargo a un DT", dijo.

"Buscaremos un nombre que esté más cercano al fútbol latinoamericano, sudamericano y también al de Ecuador", manifestó.

Por último habló de los "ataques" de la pensa hacia él, en referencia a los chqeues y su vinculación al caso José Cifuentes. "En el fútbol ecuatoriano hay dirigentes que estuvieron presos y otros que deberían estarlo, pero cierto sector de la prensa no ha publicado información sobre ellos ni en mínimo porcentaje como noticias falsas en contra de mi honor".