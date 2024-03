Francia: Marquinhos estará ausente con el PSG hasta finales de mes

El jugador brasileño Marquinhos no podrá estar con PSG hasta final de mes debido a una lesión

El capitán del PSG, Marqhinhos, que se ha perdido los cuatro últimos partidos, no reaparecerá con el equipo hasta finales de este mes, tras el periodo de selecciones, indicó este martes 12 de marzo el club.

El brasileño, de 29 años, recibió un golpe en el muslo el pasado 17 de febrero en el partido ante el Nantes y no ha estado en los duelos frente al Rennes, Mónaco, Real Sociedad y Reims.

Messi es la imagen de una marca de ropa tradicional de lujo de Arabia Saudí Leer más

Tampoco estará este miércoles 13 en cuartos de final de la Copa de Francia contra el Niza ni el fin de semana en partido liguero frente al Montpellier, indicó el club, que señaló que tiene dolor en el talón de aquiles.

El entrenador, Luis Enrique, restó importancia a la lesión, aseguró que "no es nada grave" y dijo que Marquinhos podía haber jugado frente a la Real Sociedad, pero como no se encontraba al cien por ciento prefirió no correr riesgos.

"Hasta que no esté al cien por cien no voy a correr riesgos, pero no tiene nada inquietante ni peligroso", señaló en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.

El técnico tiene otras dos bajas en la defensa, el eslovaco Milan Sriniar y el francés Presnel Kimpembe, mientras que el delantero español Marco Asensio prosigue el trabajo de recuperación de su lesión en los isquios derechos, señaló el club.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!