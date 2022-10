Es la quinta vez que Ecuador va a vivir una final de Copa Libertadores. Las otras cuatro ocasiones estaba inmerso un equipo ecuatoriano y este sábado 29 de octubre será con dos brasileños peleando por el cetro. Pero si hay algo que tienen en común las veces anteriores con la de este año es el ambiente que trae consigo la definición de un título internacional, el más importante a nivel sudamericano.

EXPRESO conversó con dos protagonistas de las únicas finales vividas en Guayaquil, primero con el goleador amarillo, Manuel Uquillas, quien estuvo en el duelo que se disputó el 10 de octubre de 1990 contra Olimpia, que terminó 1-1 y le valió el subcampeonato a los amarillos.

“Como olvidar esa final del año 90. Mucha gente nos pedía que le demos vuelta a la serie y así quedarnos con el título. En la ida el cuadro paraguayo venció 2×0, en el partido de vuelta, Barcelona igualó 1×1 en el estadio Monumental con tanto de Marcelo Trobbiani, con un arbitraje muy cuestionado”, recordó el Matador.

Uquillas fue estelar todo el partido de vuelta, pero sus dotes de goleador no lograron ayudar al Ídolo en su objetivo por quedarse con el primer título internacional.

Teníamos toda la ilusión de remontarle (a Vasco da Gama), pero ellos tenían un equipazo. La primera final la vi en la tribuna Carlos Muñoz. Fricson George, gloria de Barcelona.

En ese mismo duelo, pero como espectador, desde la General Carlos Muñoz, estaba un joven Fricson George que con 15 años se quedó con las ganas de festejar el título. Pero en 1998 estaría en la cancha y viviría una experiencia inolvidable.

“Primero no podía creer que estaba por jugar una final de Copa Libertadores porque vi la del 90 en la tribuna Carlos Muñoz, cuando jugó Barcelona contra Olimpia y tenía apenas 15 años. Después a los 22 años, no verla, sino jugarla, para mí era algo maravilloso. El estadio estaba a reventar y por ser la final de Libertadores todo estaba desbordado. Para mí era salir al campo de juego y mirar hacia la derecha y se veía la general a reventar. Teníamos que remontar, no se nos dio esa posibilidad porque Vasco da Gama tenía un equipazo”, rememoró.

Barcelona, aquel 26 de agosto de 1998, llegó a Guayaquil con un 2-0 en contra y cayó 1-2 contra los brasileños en casa. George, que en la ida había ingresado en el segundo tiempo, en la vuelta fue estelar y se quedó todo el compromiso.

Si volvemos a jugar ese partido (ante Olimpia) lo ganamos, contra ese equipo y con el que teníamos nosotros. Lo ganábamos. Manuel Uquillas, gloria de Barcelona.

Para el zurdo, gloria en Barcelona, esta final servirá también para devolverle el color a otros aspectos, no solo los deportivos.

“Vamos a activar la economía que mucho la necesitan emprendedores y eso es lo más lindo, también para los medios de comunicación, que van a tener la oportunidad de trabajar alrededor de una final y nosotros vamos a vivir esta fiesta. Estoy invitado para un partido de exhibición contra glorias de Olimpia, y es un orgullo ser considerado para algo de esta magnitud. Siempre es lindo recordar lo vivido en esa final de 1998”, concluyó. SDP