El brasileño Wallace Fàbregas pidió en su trabajo que le adelanten su décimo tercer sueldo (bonificación por las fiestas de Navidad), con el fin de poder reunir el dinero para viajar desde Río de Janeiro hasta Guayaquil para apoyar a su equipo, Flamengo, ante Paranaense en la final de la Copa Libertadores.

“Para mí la única opción es ir en avión. En ómnibus no me daría el tiempo, aunque todavía no descarto esta opción. Llegar a Guayaquil nos sale caro, por eso tuve que adelantar mi décimo tercero. Apenas tengo unos 3.700 reales (700 dólares), pero estaré en la final”, contó Fàbregas, quien trabaja como fisioterapeuta, a Diario EXPRESO.

Los hinchas brasileños, conocidos allá como ‘torcedores’, tienen dos opciones para llegar al Puerto Principal. La económica consiste en trasladarse en autobús por 9 días con 18 horas y pagar 738 dólares, entre la venida y regreso. Mientras que con la costosa, viajarían en avión por 38 horas (con dos escalas en Recife y Manaos), entre ida y vuelta, y les costaría 1.300 dólares. El sueldo básico en Brasil es de 1.212 reales (229 dólares).

Las votaciones para presidente acá (Brasil) pueden esperar, ahora lo más importante es apoyar a Flamengo en la final de la Copa. Wallace Sàbregas, fanáticos del Flamengo



David Barreto, seguidor de Flamengo, está entre ‘la espada y la pared’. Su viaje depende del resultado que saque el Mengão contra Corinthians en la final de la Copa de Brasil, que se disputa este miércoles 19 de octubre, y si logra reunir dinero para trasladarse en bus y pagar la multa por no votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, programadas para el 30 de octubre, un día después de la final de la Libertadores.

Soy barbero y con mi trabajo he reunido algo de dinero para ir a Guayaquil, todo está caro, pero quiero acompañar a mi equipo.

David Barreto, hincha del Flamengo

“Las elecciones pueden esperar, ya me tocará pagar la multa (229 dólares), porque quiero ir a Guayaquil. Estoy tratando de reunir el dinero para viajar por tierra haciendo transbordo, no me importa que me demore diez días. Si ganamos la Copa de Brasil, creo que mucha gente se animará a ir, sin importar que ya no hay hoteles”, dijo Barreto.

Renan Moura, periodista de Radio Globo y Radio CBN, explicó que la falta de hoteles ha desanimado a varios hinchas para planificar el desplazamiento hasta el Puerto Principal y observar el partido que se jugará en el estadio Monumental.

“Este viaje sale caro por los dólares, aparte que no hay hoteles y los vuelos están caros. Se espera que se trasladen unos 15.000 hinchas entre los dos equipos, una cifra que es pequeña”, explicó.