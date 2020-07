Fichaje de Jefferson Orejuela no afectará el presupuesto 2020 de Barcelona

Jefferson Orejuela dejó Liga de Quito a inicios de 2020. El club albo no hizo efectiva la compra del jugador por ende volvió al fútbo mexicano a probar suerte. En el Querétaro encontró una oportunidad, pero no tuvo mayor repercusión por lo que volver a Ecuador no era algo descabellado.

Desde ayer los rumores de su vuelta la país se hicieron fuertes y sobre todo a clubes del Astillero. EXPRESO preguntó en Emelec y el presidente del club, Nassib Neme, descartó la negociación por el jugador ya que tiene el equipo "estructurado" y hay varios futbolistas "en esa posición".

Desde Barcelona, una fuente cercana al club y que pidió anonimato, aseguró que las negociaciones se están dando y lo más importante, es que la economía del club no se verá afectada como muchos anticipaban.

"Sí (es real la negociación), porque nuestro planteamiento es todos los pagos 2021 nada en esta temporada. Parece que Chamorro está convenciendo a los dueños del pase. No cantemos victoria todavía", explicó a este diario.

La potencial llegada de Orejuela a Barcelona servirá para reforzar el mediocampo amarillo, que hoy tiene como estelares a Bruno Piñatares y Gabriel Marques. Aunque el ex Liga de Quito ha militado en diferentes posiciones como volante, su rol más relevante es el de volante con llegada, un 8 tradicional. Ha hecho de 5, pero normalmente ocupa un rol con menos recuperación.

Orejuela llegaría cedido a Barcelona, ya que su fichaje le pertenece al Querétaro, quien compró sus servicios al Fluminense de Brasil y está vinculado al club aztecas hasta finales del 2022.