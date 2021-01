Fernanda Moncada, sueños en patines

El patinaje es la pasión de la lojana Fernanda Moncada, algo que ha venido alimentando desde los cuatro años. Es que desde esa edad ya mostraba su destreza en la pista, siempre con el respaldo, además de consejos, de su hermana Renata, otra figura tricolor de esta disciplina, quien también es su guía.

Entrenando y escuchando a los más experimentados, ha sumado habilidades para representar al país y dejarlo en alto con varios títulos, siguiendo el ejemplo de su familia, que desde pequeña le inculcó la responsabilidad en todo lo que emprenda.

“De pequeña siempre tomas de inspiración a tus padres, a tus hermanos, y pues mi hermana mayor practicaba patinaje y empecé para seguir sus pasos y luego se convirtió en algo que me apasionó, me gustan los entrenamientos, el cansancio y esa sensación inexplicable que tienes al patinar y desde ahí pues no lo he podido dejar”, comenta Fernanda, quien pese a su corta edad ya acumula logros para Ecuador, como los cuatro títulos sudamericanos en el 2019.

Ganar cetros para el país es algo que llena de motivación a Moncada, quien incluso ha participado con la tricolor en mundiales.

Fernanda en una de sus jornadas de entrenamientos. Cortesía

“Entrar a la selección nacional es algo increíble, yo creo que cuando me nombraron que representaría al país en el mundial tenía una sensación de alegría. También, siempre como deportista hay que estar con la vara alta, ya que muchas personas te ven como referente y es como una presión, pero yo lo que hago es seguir entrenando con la misma motivación e inspiración para dejar en lo más alto al país y a mi provincia”, expresó Fernanda, quien actualmente tiene 16 años y varios podios a nivel nacional.

“Ganar una medalla te llena de alegría, el ser el centro de atención, te toman fotos, es un sentimiento que no lo puedes describir, cada vez que te subes al podio es un paso más cerca para llegar a tus metas”, sostiene la patinadora, que además de su hermana Renata, tiene referentes internacionales en su disciplina.

“Mi principal referente es mi hermana Renata, pero también está Fabriana Arias, de Colombia, y Sandrine Tas, de Bélgica, me gusta mucho cómo patinan cómo corren, ellas son fondistas igual que yo, corren largas distancias y yo creo que tener un ídolo, tener a quién seguir te motiva más para tus entrenamientos y conseguir tus sueños”, expresa Fernanda, quien tiene como máxima aspiración ser campeona mundial de patinaje en la categoría mayores.

Con la mira en torneos nacionales

Los patinadores lojanos se preparan para elevar su nivel competitivo de cara a lo que serán las competencias para este año 2021. A decir de Marcelo Plasencia, entrenador de Federación Deportiva Provincial de Loja en esta disciplina, los deportistas han iniciado la pretemporada siendo la meta principal los Juegos Nacionales en el caso de darse este año. “No sabemos si se darán los nacionales, pero estamos trabajando en base al selectivo para el Campeonato del Mundo”, destacó. El equipo lojano tendrá su primera participación en el Campeonato Nacional de Patinaje a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil del 25 al 28 de febrero.