Felipe Caicedo sobre María García: "Gracias a ella he madurado mucho"

Sabrina Cavezza es una presentadora italiana y será quien estará al frente de Felipe Caicedo en el primer programa 'Tel Me' que estrena el equipo del ecuatoriano. Antes de lanzar la entrevista, Lazio en Instagram lanzó una previa de la nota.

"El amor por su María García (@thisislilma), por la Lazio y todo lo que hay que saber sobre su carrera". La presentadora le pregunta a Felipe que es lo que enomorada con el tiempo de María.

Caicedo respondió mitad en español e italiano: "Me ha enamorado todo, me ha cambiado la mentalidad, antes de conocer a ella, era explosivo, no pensaba tanto, es mi complemento, gracias a ella he madurado mucho", es solo segundos de una entrevista que va directo al corazón.

María García, es la esposa de Felipe y son una pareja mediatica que muestra todo su amor en redes sociales. Ella es española y madre de Noa, la pequeña de los Caicedo. García en su cuenta de Instagram haciendo referencia a la entrevista a Felipe le escribió: "Este hombre que cada dia me enamora más".

Felipe es atracción en Italia, en los últimos partidos ha sido la sensación, ha convertido tres goles importantes, dos en la Serie A, uno de ellos al Juventus de Cristiano Ronaldo y otro en la Champions League.