Fedeguayas con un directorio apelado

Ni las producciones de Alfred Hitchcock tuvieron tanto suspenso como la designación del nuevo directorio de la Federación Deportiva de Guayas (Fedeguayas). No fue de dominio público, la convocatoria incluyó a pocas personas, pero a las 09:30 del 14 de enero y en poco menos de una hora se designaron a las autoridades de esa entidad para el periodo 2020-2024.

Roberto Ibáñez, quien fue elegido presidente de dicho directorio, defiende lo actuado, aunque reconoce que está a la espera del registro oficial, ya que de inmediato se interpuso un recurso de apelación ante Fedenador, lo que extiende la definición del caso.

No se hacen las cosas a la luz del día, todo es a escondidas. Uno se entera por las redes sociales y no por los órganos oficiales.

​ Enrique Segura, dirigente de baloncesto

“Nos convocaron a los siete (representantes ante el directorio) por medio de oficio. Según la Ley del Deporte, no es necesario realizar convocatorias públicamente, porque estos son organismos deportivos privados. Ya contamos con un directorio, que se escogió desde las formas legales como debe hacerse. Fuimos elegido por unanimidad”, explicó Ibáñez.

Según el dirigente, en la reunión estuvieron los representantes de: asociaciones provinciales, ligas cantonales, ministerio de salud, deportistas, fuerza técnica, Secretaría del Deporte y Asociación de Municipios de Guayas.

Sin embargo, cuatro días antes (el 10 de enero), la secretaria del deporte, Andrea Sotomayor, firmó una resolución mediante la cual prorroga el periodo de intervención de Fedeguayas por 90 días adicionales, ratificando en su funciones de interventor al licenciado Andrés Tobón, “conforme a lo dispuesto en artículo 163 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en virtud de que las causales que dieron origen al proceso administrativo de intervención (caso de acefalía y peligro inminente de daño al patrimonio estatal deportivo) no han sido subsanadas”.

Diario EXPRESO pudo conocer que se trataría de una gestión administrativa, ya que el anterior periodo de intervención se inició el 10 de octubre de 2019 y no se puede dejar sin representante legal a la matriz del deporte albiceleste.

Para elegirse el directorio, simplemente Fedeguayas debía convocar a los representantes designados. Roger Loor,

integrante del directorio.

La elección que se dio el 14 de enero pudo haber puesto fin al conflicto, pero al presentarse el recurso de apelación, Tobón sigue al frente de Fedeguayas.

“Para nosotros fue sorprendente que se haya convocado a la sesión de directorio, cuando Fedeguayas conoce perfectamente que existe aún una sentencia que debe cumplirse con los ordenado por el juez de primer nivel, es decir, que se reanude la asamblea ordinaria y se elija entre los involucrados y el señor Ibáñez no estaba en la convocatoria que fue la que suspendió la medida cautelar”, alega el abogado Pedro Merchán, auspiciante de los recursos de apelación.

En resumen, el directorio presidido por Roberto Ibáñez deberá esperar la resolución de Fedenador y, según sea el caso, incluso de la Secretaría del Deporte, el Contencioso Administrativo y, como última instancia, una acción de protección con medidas cautelares en contra de lo que Merchán considera como “irregularidades en el proceso eleccionario, realizado entre gallos y media noche”.

Caicedo: “La elección se realizó, pese a las apelaciones”.

Noelia Caicedo, presidenta de la Asociación Provincial de Atletismo de Guayas, está “asombrada” por la forma en que se dio la elección del directorio de Fedeguayas.

“En realidad es sorprendente todo lo que ha sucedido. Hoy (ayer) precisamente se cumple un año de la intervención a Fedeguayas, de cierta forma han conseguido que ya tengamos dirigencia. Nos hemos enterado que fueron el 14 (de enero) las elecciones, pero sí nos llama la atención que se hayan realizado las mismas, pese a las apelaciones interpuestas, relacionadas con la elección de representantes de ciertas áreas. ¿Qué les puedo decir? No es algo con lo que esté conforme como entidad deportiva, porque creo que en el deporte debe primar el juego limpio”, indicó.

La dirigente, cuyo mandato termina en el mes de abril, hace votos para que al final el deporte sea el auténtico ganador.

“Si ya están elegidos, y definitivamente van a continuar en el manejo, esperemos que no mantengan una actitud de conflicto y vengan a trabajar en pro del deporte. No es justo que se hagan comentarios que no llaman a lo que representa el deporte como tal”, acotó.

Caicedo está a la espera de que se convoque a una reunión a todos los presidentes de las asociaciones, para “al fin conocer cuál es su plan de trabajo”. Pone como ejemplo lo sucedido con el último interventor -Andrés Tobón- quien, según ella, nunca respondió los oficios que le enviaron.