FC Barcelona vs. Olympiacos hoy: hora y dónde ver en vivo el partido de Champions

El FC Barcelona, liderado por Lamine Yamal, al Olympiacos en el estadio Olímpico de Montjuïc, por la Champions League

El FC Barcelona recibe este martes 21 de octubre, en el estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025‑26.

Te invitamos a leer: ¿Quién es Yassir Zabiri, el crack que llevó a Marruecos a su primer título mundial?

El partido será a las 11:45 (hora de Ecuador) y se convierte en una cita clave para los culés que tras la derrota ante el París Saint-Germain, necesitan sumar los tres puntos para no perder terreno en la carrera por la parte alta de la tabla.

El Barça llega con serios contratiempos: su delantero Robert Lewandowski estará varios partidos de baja por lesión. Además, las ausencias se amplían: Raphinha y Ferran Torres están prácticamente descartados.

Liga de Quito tiene camiseta conmemortiva por sus 107 años: dónde comprarla Leer más

Por si fuera poco, el club aún estaba digiriendo la tensión generada por el episodio de Lamine Yamal, quien atraviesa una etapa de alta exposición mediática y deportiva. Sin embargo, tras la crisis, todo apunta a que el joven de 18 años jugará un papel importante en este partido y podría convertirse en el futbolista más joven en disputar 25 encuentros en Champions.

Desde el punto de vista estadístico, el Barça cultiva buenos registros en casa y en la Champions: una de sus fortalezas es jugar con agresividad ofensiva, aunque en los últimos encuentros ha recibido goles de forma consecutiva.

Los jugadores del Olympiacos en el entrenamiento previo al juego de Champions. Alejandro García / EFE

El Olympiacos, dirigido por el experimentado técnico José Luis Mendilibar, afronta este encuentro con urgencia. No ha ganado todavía en esta fase de grupos: arrancó con un empate ante el Pafos chipriota y una derrota dolorosa frente al Arsenal.

Actualmente se encuentra en la posición 29 de la tabla, una estadística que pone en relieve lo complicado que ha sido su inicio europeo. El club griego no atraviesa su mejor momento en la Champions: registra solo dos victorias en sus últimos 22 encuentros en la fase inicial.

Datos claves del partido

Fecha: Martes 21 de octubre

Hora: 11:45 (de Ecuador)

Estadio: Olímpico de Montjuïc

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo FC Barcelona vs. Olympiacos

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!