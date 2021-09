Hace falta mano dura en la LigaPro

La pelea entre jugadores de Liga de Quito y Emelec, el domingo 19 de septiembre, hizo recordar otro episodio bochornoso de nuestro fútbol, vivido en diciembre de 2006, también en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Kevin Mercado se rompió el ligamento cruzado y no jugará seis meses Leer más

En esa ocasión el cruce de golpes e insultos fue entre futbolistas universitarios y de Barcelona, y dejó drásticas sanciones como la suspensión de un año para los albos Agustín Delgado, Roberto Palacios y Carlos Espínola.

Álex de la Torre, quien presidía la comisión de disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en esa época, comentó que para emitir los castigos estuvieron reunidos cerca de diez horas.

“No todos los jugadores estaban en el informe del árbitro como en esta ocasión. Analizamos los videos, desde que cada jugador salía de su posición hasta que tomaba contacto con los rivales, y por la gravedad de las faltas se procedió con las sanciones. Sentamos precedente en esa ocasión”, detalló.

Sobre la diferencia en el tiempo de sanción, en comparación a los dos meses de para que ahora recibieron el albo Johan Julio y el eléctrico Dixon Arroyo, y 30 días en el caso de Jefferson Arce (Liga) y Luca Sosa y Alexis Zapata (Emelec), analizó que “la gravedad de los hechos es menor. En 2006 un jugador le pateó la cabeza a otro que estaba en el suelo”.

Pese a esto indicó que el tiempo de suspensión debía ser mayor para evitar que este tipo de incidentes se repitan, pero que están pesando “compromisos para no afectar a determinados equipos o jugadores”.

En el artículo 193 de la comisión disciplinaria de la LigaPro se reseña que el castigo por intervenir en una pelea puede ir de un mes a un año.

Para De la Torre, también se debe considerar y castigar a los directivos que se enfrentan en declaraciones públicas o mediante redes sociales.

“Se debe empezar por los dirigentes. Las discusiones y ofensas por las redes caldean el ambiente. El jugador con la cabeza caliente tiene eso en su mente, el ejemplo de sus directivos, y reacciona de una manera negativa”, señaló.

Además, De la Torre se refirió a la actual comisión de disciplina de la LigaPro, que está a cargo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la que dijo tiene el problema de rotar a sus integrantes. Valoró como positivo que este organismo sea independiente pero quienes la conformen “deberían conocer la historia, los reglamentos y pormenores del fútbol”.

Anthony "Pipa" de Ávila fue detenido en Italia por narcotráfico Leer más

Liga de Quito y Emelec, que presentaron sus pruebas en la reunión del ente disciplinaria, apelarán ante esta comisión las sanciones a sus jugadores.

Santiago Barragán, abogado de los albos, dijo que “jurídicamente se tiene que juzgar sobre hechos concretos, no sobre supuestos. No es lo mismo empujar a pegar un golpe. No desconocemos que Julio debe ser sancionado, pero el castigo está desproporcionado”.

En el caso del Bombillo, EXPRESO conoció de una fuente del club, que pidió reserva, que estaban preparando los documentos para apelar el fallo.