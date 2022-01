Cierre de ciclos se vivió en la Universidad Católica al finalizar el 2021. Varios referentes del plantel como el arquero Hernán Galíndez, el defensa Guillermo de los Santos o el lateral Andrés López apostaron por cambiar de aires.

No así el capitán y ‘cerebro’ del Trencito, Facundo Martínez, quien decidió renovar su vínculo con el conjunto capitalino y está listo para cumplir con su temporada número 14.

El Facu tuvo propuestas de otros clubes del país y del exterior, pero ya tenía tomada la decisión de seguir en el equipo de sus amores.

“Mi prioridad siempre fue la Universidad Católica. Veníamos teniendo reuniones y se dio el acuerdo”, detalló el volante argentino naturalizado ecuatoriano, quien se acopló a las nuevas condiciones económicas que maneja el club.

Con 36 años, Martínez lleva 400 partidos con el Trencito, del que ha sido parte de su historia. Estuvo en el recordado retorno a la Serie A y también vivió momentos duros como el descenso en 2010.

“No se hicieron las cosas bien, llegaron varios refuerzos, algunos de renombre, y regresamos a la serie B. En el 2011 empezó el camino de retorno, con Jorge Célico y un proceso serio que dio frutos”, recordó.

De la actual cabeza de las selecciones formativas manifestó que fue vital para cambiar su forma de juego.

“En mis inicios yo era un enganche clásico, siempre junto al delantero. Jorge Célico me posicionó y me ubicó más atrás, me pedía que yo empiece la jugada de ataque, eso me fue gustando y me acomodé a jugar en ese sector de la cancha”, precisó.

En el último juego de 2021, cuando sellaron la clasificación a la Copa Libertadores, los jugadores de la Católica festejaron en grande. Se abrazaron en la cancha del estadio Atahualpa como presagiando el adiós que tendrían varios de los históricos.

Martínez confesó que le será raro ir a los entrenamientos, estar en el camerino o en el campo de juego sin grandes amigos como Galíndez, con quien les une el amor por la Católica y por el país.

“Va a ser raro llegar al camerino y no verlo a Hernán. Compartimos muchos años con él, pero el fútbol es así. Tiene un gran reto fuera de Ecuador y le deseo lo mejor”, indicó.

Sobre los objetivos que se ha propuesto para este año, el volante fue claro en decir que le gustaría ganar la LigaPro con el cuadro santo. "Esperemos que este sea el año para conseguir esa estrella que tanto anhelamos. Tenemos muchos objetivos trazados, la Copa Libertadores es uno de ellos”, señaló.

Tiene claro que su experiencia será importante para la formación de este nuevo Trencito que dará la oportunidad a jóvenes talentos de sus canteras, a los que conoce bien el técnico argentino Miguel Rondelli.

Martínez confesó que se siente listo para seguir más tiempo en la cancha y enfatizó que “en mi mente no está todavía retirarme, entiendo que el cuerpo me avisará cuando no pueda más”.