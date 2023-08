Facundo Castelli es el delantero que ha acaparado el foco mediático en el arranque de la segunda etapa de la LigaPro, no solo por sus declaraciones en caliente tras el empate contra Barcelona en Portoviejo, sino también por su calidad en la cancha y los goles que está marcando con Delfín Sporting Club, de los que ya han sido víctimas el Ídolo y Emelec.

El bombardero argentino, que pasó de ser un descarte en Central Córdoba de Argentina a un titular indiscutible en el equipo de Guillermo Duró, conversó con EXPRESO sobre cómo llegó a Ecuador y sus metas con el cuadro cetáceo.

- ¿Cómo llega Facundo Castelli al Delfín de Manta?

- La oportunidad surgió en un momento en el que no estaba participando en Argentina. Le comenté eso a mi representante y justo de acá (Delfín) se contactaron con la empresa de él. Le dijeron que estaban necesitando un delantero y terminé siendo del gusto del técnico. Se dieron cuenta de que podía adaptarme al equipo y a partir de ahí lógicamente accedí, porque necesitaba un nuevo desafío. Con base en eso fueron avanzando las negociaciones con Delfín y hoy estamos acá. Salió todo de la mejor manera.

- ¿De qué forma se define Facundo Castelli?

- Como un delantero insoportable, molesto, que va a los choques con los defensores. Primero trabajo para el equipo y luego busco de forma aérea o por piso también hacer goles. Soy un delantero muy trabajador que espera por su recompensa, el gol.

- ¿Cómo ha sido vivir en Manta? El clima es muy distinto al de Argentina.

- Sí, sin duda, creo que no hay un lugar como este en Argentina, que encima tiene un club así, ordenadita la ciudad. Me encontré con una ciudad muy tranquila. No es muy grande, pero tiene sus atractivos, tiene sus cosas lindas y me gusta la zona en la que estamos, porque estamos con la mayoría de compañeros. Podemos ir a comer y por el lugar donde me muevo con mis compañeros es bastante calmado.

- Probó ya alguna comida particular del país?

- Ya me hicieron comer de todo. Los primeros días me llevaron a comer encebollado en carreta y me gustó. Al principio era medio fuerte en consideración a lo que acostumbro comer, pero ha sido buena la comida. Es bueno probar cosas nuevas.

¿Está solo en Ecuador o llegó con su familia?

- Sí, por ahora estoy solo.

¿Por cuánto tiempo es su contrato con Delfín?

- Son seis meses hasta diciembre con opción a compra o renovación.

- ¿Conocía algo de Delfín o le tocó investigar un poco del equipo?

- Me tocó googlear la zona donde estaba. Lo otro ya lo sabía. Soy de ver bastante fútbol. Conversé con un par de amigos y me dijeron que Delfín salió campeón, que está metido ahí en torneos internacionales, tenía idea del equipo. Tenía nada más que aprender de dónde era el equipo y eso lo fui investigando.

- Conversó con el DT Guillermo Duró, seguramente.

- Sí, él me terminó de convencer. Me manifestó las ganas de tenerme acá, me convenció porque era mi primera experiencia en el exterior. Estaba cómodo en Argentina, pero necesitaba un desafío y el empujón de él me trajo hasta acá.

- ¿Cuál fue su primera impresión del nivel del fútbol ecuatoriano?

- Lo físico, el roce, la cantidad de disputas y duelos, pero era algo que me imaginaba. Siempre me he considerado un jugador que va más al límite, al choque, al esfuerzo, que a otra cosa. Me tocaba adaptarme al funcionamiento del equipo y a los rivales. Y me ha ido muy bien con esa adaptación.

- Tras varios partidos jugados, ¿algún defensor le dio alguna especie de ‘bienvenida’ con golpes o insultos? Esos que no se ven.

- Por ahora no, pero estoy seguro de que en algún momento me va a tocar. Son puros encontronazos en los partidos y quedan en la cancha, es algo normal, y queda ahí. Es una frase trillada, pero es real. Son calenturas del momento.

- Calenturas del momento, como sucedió después del cotejo contra Barcelona.

- Fue una declaración desafortunada porque no tengo nada en contra de Barcelona. Yo quise referirme a la influencia del club. Con tanta gente, es tan popular, que el árbitro para cobrar ese penal se vio influenciado por eso, no por plata o por lo que se malinterpretó. Pero quedó allí, pedí las disculpas correspondientes y lejos de ofender a alguien todo quedó allí tranquilo.

- ¿Fue quizás la impotencia que habló en el pospartido?

- Sí, fuimos responsables de no haber cerrado el partido nosotros. También el gran responsable fue Burrai, por tapar tantos tiros que en otros partidos eran gol. Nos lamentamos porque teníamos dos jugadores de más, íbamos ganando un partido importante para la suma de puntos y descontarlos a ellos. No nos seguimos agarrando de lo que pasó, ya conseguimos los tres puntos con Libertad y ahora contra Emelec.

- Me decía que ve mucho fútbol. ¿Para qué logros está Delfín y qué rivales considera que serán difíciles?

- Seremos protagonistas, tenemos una idea clara y es fundamental para el objetivo de cada club. Veo al equipo bien para este torneo. De los rivales, veo que todos son todos durísimos. Vi un par de partidos y son muy físicos, te golpean en todo momento, hay jugadores con mucha técnica y hay que estar siempre preparado en los 90 minutos, eso marca la diferencia.

