Fabián Bustos: "Sentí miedo en el penal de Fidel, pero él tiene seguridad"

Fabián Bustos, entrenador de Barcelona, demostró su alegría por los tres puntos conseguidos por su equipo ante Emelec, en el primer Clásico del Astillero de la temporada, pero no ocultó sus sensaciones en el penal de Fidel Martínez, que propició el empate del Ídolo.

Es que Martínez, conocido también como Alegría y Atrevimiento, ejecutó una pena máxima al estilo 'Panenka', algo para lo que hay que tener los nervios de acero, no obstante el delantero lo resolvió con efectividad.

“Si digo lo que se me pasó por la cabeza se cierra la rueda de prensa. Hablé ya con él, y me dijo que lo había visto a Pedro ya lanzado. En el transcurso de la pelota se me pasaron un montón de cosas por la cabeza. He dicho que tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer, el tiene su alegría y atrevimiento, es difícil que piense diferente. Lo único que le pido es que esté seguro de lo que va a hacer. Honestamente sentí miedo”, dejó saber el Toro, para quien Barcelona se llevó con justicia los tres puntos.

“Este grupo se lo merecía, la mayor virtud es que siempre buscamos el arco rival. Hicimos un muy buen primer tiempo, los dominamos y presionamos, pero nos fuimos con poco al vestuario. En el segundo tiempo ellos estuvieron mejor, jugaron bien y tuvieron buena posesión. Nos complicaron al encontrarse el gol, pero nuestro equipo siempre creyó. Agradecido con los jugadores porque nunca dejaron de creer”.

El balance

Lo bueno: Que se le abrió el arco a Cristian Cólman, quien marcó su primer gol con la camiseta de Barcelona, que sirvió para lograr la victoria en el Clásico.

Lo malo: Las continuas fallas de Leandro Vega, que pese a que hoy cumplió en ciertos pasajes, de un error suyo nació el segundo gol canario.

La polémica: Pedro Ortiz, golero de Emelec, golpeó a Fidel Martínez dentro del área, pero el juez Guillermo Guerrero no lo consideró penal.

La figura: Fidel Martínez, quien además de marcar el gol del empate para Barcelona, generó constante peligro para el defensa del Bombillo.

El árbitro: Guillermo Guerrero, aparte de esa acción polémica en el que los jugadores canarios reclamaron penal, dirigió un encuentro sin problema y apegado al reglamento.