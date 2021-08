Fabián Bustos: "Hay gente que debe dedicarse a otra cosa"

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, protestó por el rendimiento del juez central, Diego Lara, en el partido que su equipo perdió 0-2 ante Liga de Quito, la noche de este lunes 23 de agosto de 2021.

“Barcelona hace más de 22 meses que no perdíamos de local. De los tres partidos que habíamos perdido fue justo con este señor (Diego Lara). Es insostenible lo que está pasando”, inició Bustos en la conferencia de prensa.

Según él, no se sentenciaron dos penales "claros" para el cuadro amarillo. “En el minuto catorce hay una mano abierta, horizontal. Molina reclama, yo reclamo, pero no va a cobrar. Después hay una carga por la espalda a Díaz en el minuto 20. Para terminarla, viene el codo de Kevin Mercado a Castillo y si eso no es penal, ya no sé. Hay gente que se tiene que dedicar a otra cosa porque ya cansa. Es insostenible lo que está pasando. No es como dicen muchos que a todos perjudican. Hoy está claro a quienes están perjudicando”, continuó.

Bustos aseguró que van quince penales que no le han cobrado a Barcelona y que no era lo mismo que le concedan uno cuando están 0-0 en el primer tiempo, que cuando está ganando 2-0 en el minuto 80.

Bustos reconoció que Liga de Quito también hizo méritos para llevarse el partido y como autocrítica señaló que cometieron errores con la posesión del balón. Pero, de todas maneras insistió en que "hay árbitros que ya no deberían están más acá porque nos complican, no digo otra palabra porque se enojan".