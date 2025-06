El exjugador de la Tri Juan Aguinaga revivió el cotejo ante Perú en 2001

El 2 de junio de 2001, Juan Francisco Aguinaga ingresó como jugador en los últimos minutos de la victoria 2-1 de Ecuador ante Perú, en Lima; de ahí que fue el primero en abrazar a Agustín Tin Delgado, quien anotó el gol del triunfo en el estadio Nacional de la capital peruana.

Hoy, 24 años después, el ahora entrenador recuerda con EXPRESO aquel partido que sirvió para que Ecuador se acerque a su primer Mundial, y anticipa que la Tri vive uno de sus mejores momentos en una clasificación continental.

¿Qué recuerda de ese partido de 2001?

Fue mi debut con la selección mayor. Había pasado poco tiempo desde el atentado que sufrió el Bolillo Gómez, e hicimos muchas cosas para que no renuncie, de ahí que él nos llevó directamente a Perú, donde estuvimos cerca de una semana.

¿Cómo era el ambiente en esos días en Lima?

Muy hostil. Eran otros tiempos. Por ejemplo, en los traslados a los entrenamientos debíamos ir con las cortinas cerradas para que no nos apedreen el bus. Después, al llegar al estadio nos gritaban de todo; insultaban y lanzaban cosas, hasta que entrábamos al camerino. Una vez allí, ya era otra cosa porque el Bolillo, con su clásico estilo, nos motivaba para que salgamos a darlo todo.

¿En la cancha cambió la situación?

Todo lo contrario, fue peor (sonríe), incluso nos cambiaron de banco de suplentes; por eso es que cuando (Edison) Kinito Méndez marca el empate se dirigió a celebrar a la banca en la que estábamos primero y, al darse cuenta que no éramos nosotros, hizo la señal de ¡NO! con el dedo, indicando que con los peruanos no iba a festejar.

¿Quién lo hizo ingresar: Álex Aguinaga o el Bolillo?

Fue orden del Bolillo. Si bien él no estaba en el banquillo, seguía dando instrucciones a través del capitán (Vinicio) Luna, quien se las transmitía a Álex y él hacia lo que Hernán indicaba. Por eso cuando mi hermano me llamó, antes le preguntó al Bolillo “¿Está seguro de que es Juan Aguinaga y no Juan Carlos Burbano o Marlon Ayoví?, a lo que el técnico le confirmó que era yo y Jorge Guagua los que debíamos ingresar. Álex debía confirmar el cambio porque si hubiéramos perdido, le iban a echar la culpa a él por poner a su hermano.

Actualidad. Aguinaga (c) es entrenador del club UTE y profesor en dos institutos. CORTESÍA

¿Cómo fueron los festejos?

En el camerino primero nos abrazamos todos, preguntamos por el estado de salud del Bolillo, que se había descompensado, pero una vez que lo vimos bien, seguimos con las celebraciones.

¿Cómo cree que será el partido ante Perú?

Creo que consolidaremos la clasificación al Mundial, sea cual sea el resultado. Ecuador por lo menos tiene asegurado el repechaje, así que lo que debemos hacer en Lima es confirmar el boleto, algo que es posible porque tenemos una selección con buenos recursos.

¿Se imagina otra victoria como en el 2001?

Claro, es muy probable. Cuando nosotros fuimos a Perú aquella vez aún no estábamos clasificados, nos faltaban pocos puntos, y lo que hicimos fue ratificar que al menos logramos el cupo a la repesca, algo que pueden lograr este martes los muchachos.

¿Habrá un ambiente hostil como esa vez?

Creo que no porque Perú está prácticamente eliminado. Nos van a querer ganar, eso sí, pero estará más tranquilo. En aquella vez ellos peleaban por clasificar, recuerdo que los diarios incluso trataban nuestro choque como una guerra. Lo que si creo es que van a forzar para que Ecuador salga con lesionados o expulsados para así minimizar lo que podamos hacer en un futuro.

¿Se anima a dar un resultado?

Claro. Primero creo que no vamos a recibir goles, algo que ha sido una marca de la excelente campaña que ha hecho Ecuador, siempre y cuando Sebastián (Beccacece) se anime a poner unos dos delanteros. Dicho esto Considero que podemos ganar 2-0.

