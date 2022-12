Portugal sacó el último billete para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, tras vencer (6-1) a Suiza, gracias al 'hat-trick' de Gonçalo Ramos y a los tantos de Pepe, Rafael Guerreiro y Rafael Leao, en un partido estelar del delantero del Benfica, que suplió con nota a un Cristiano Ronaldo que fue suplente.

Fernando Santos apostó por un juego directo y combinativo, aunque sin su gran capitán en el once inicial. Su nivel no estaba siendo el mejor y finalmente el técnico, al que no le gustaron los comentarios del astro luso al ser sustituido ante Corea del Sur, decidió no contar con él de inicio. Una apuesta arriesgada, pero que resultó efectiva, gracias al extraordinario papel de un Gonçalo Ramos, que fue el mejor de los suyos.

Así, el combinado luso no notó la ausencia del cinco veces Balón de Oro y se deshizo pronto de una combativa Suiza, que no pudo hacer nada ante una Portugal que salió dominadora y en la primera mitad encarriló su billete a cuartos. Ahora, los lusos, que no pasaban de octavos desde 2006, tendrán que verse las caras con Marruecos, después de que los 'Leones del Atlas' se llevaran el triunfo ante España en la tanda de penaltis.

Los de Fernando Santos, de todos modos, tampoco encontraron la resistencia esperada en los de Murat Yakin, privados de su eléctrico ritmo por la solidez de los lusos y lastrados por cierta endeblez defensiva. Y es que la resistencia del conjunto helvético se quebró poco después del primer cuarto de hora.

João Félix puso un balón medido en el área a Gonçalo Ramos, sustituto en este partido de Cristiano Ronaldo, para que el ariete de Olhão hiciera un control orientado hacia su zurda y reventara el balón con un pelotazo ante el que poco o nada pudo hacer el guardameta suizo. Se creció Portugal tras el tanto y quiso aumentar el castigo pronto, pese al intento de Shaquiri de igualar la contienda con un potente disparo de falta.

Cumplida la media hora de juego, Bruno Fernandes colgó un balón desde la esquina derecha al corazón del área, donde apareció Pepe para ganar el duelo a los dos centrales y mandar a guardar su testarazo. Buenos minutos de Portugal, que incluso tuvo el tercero en botas de Gonçalo Ramos, pero la intuición de Sommer evitó el tercero antes del descanso.

Continuó el mismo guión tras la reanudación y la intensidad con la que salieron los chicos de Fernando Santos de vestuarios pronto encontró su premio. Gonçalo Ramos, en primer lugar, firmó su doblete tras rematar de primeras un centro al primer palo de Diogo Dalot, y después Rafael Guerreiro finalizó una gran jugada coral para poner el 4-0 en el marcador, cuando todavía no se había cumplido la hora de juego.

Aún así, los de Murat Yakin no bajaron los brazos y redujeron distancias en el marcador gracias al tanto de Manuel Akanji, que anotó el primero para los suyos tras rematar un corner. Sin embargo, Portugal todavía no había dicho su última palabra y firmó la 'manita', gracias a un estelar Gonçalo Ramos, que sentenció el choque con su 'hat-trick'.

La estrella del Benfica volvió a aparecer entre líneas para, esta vez, definir con una 'picadita' al portero y mandar el balón al fondo de la red. Leao cerró la goleada en el tiempo de añadido tras conectar un disparo desde el lateral del área, que tras alcanzar un gran comba se coló por la escuadra suiza.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PORTUGAL, 6 - SUIZA, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

PORTUGAL: Diogo Costa; Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, Dalot; Willian Carvalho, Otávio (Vitinha, min. 73), Bernardo Silva (Neves, min. 81), Bruno Fernandes (Leao, min. 87); Joao Félix (Cristiano Ronaldo, min. 73), y Gonçalo Ramos (Horta, min. 73).

SUIZA: Sommer; Schar (Comert, min. 46), Akanji, Rodríguez; Freuler (Zakaria, min.54), Xhaka, Sow (Seferovic, min. 54), Fernandes, Vargas (Okafor, min. 66), Shaqiri; y Embolo (Jashari, min. 89).

--GOLES.

1-0, minuto 17. Ramos.

2-0, minuto 33. Pepe.

3-0, minuto 51. Ramos.

4-0, minuto 55. Guerreiro.

4-1, minuto 58. Akanji.

5-1, minuto 67. Ramos.

6-1, minuto 92. Leao.

--ÁRBITRO: César Arturo Ramos (MEX). Amonestó a Schar (min.43) y a Comert (min.59) por parte de Suiza.

--ESTADIO: Lusail.