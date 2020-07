Exdirectivos de la FEF aceptan que Almeyda sí estuvo cerca de llegar a la Tri

Álex de la Torres y José Mosquera, exmiembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), aceptaron que el DT argentino sí ganó la elección que hicieron en 2015 en la Ecuafútbol, para reemplazar al colombiano Reinaldo Rueda, pero indicaron desconocer si su contratación se cayó por alguna injerencia gubernamental, tal como lo aseguró el gaucho, en una entrevista con el periodista Fernando Carlos.

“Es verdad, el directorio de ese entonces se decidió por Matías Almeyda, debido a que antes de eso se lo contactó a Gustavo Quinteros, quien era del gusto de Luis Chiriboga (extitular de la FEF), pero Emelec se negaba a liberarlo”, explicó De la Torre.

El exdirectivo de la Ecuafútbol acotó que la llegada del exjugador de River Plate se cayó porque Chiriboga logró -a última hora- la liberación de Quinteros, aunque indicó desconocer si en esa negociación tuvo algo que ver Rafael Correa (presidente de la República en ese entonces).

“Después de unos cuantos días de habernos reunido, me llamó Chiriboga a indicarme que Emelec liberaba a Gustavo Quinteros... Luego de esto en el directorio se desistió de la contratación de Almeyda, pero en ningún caso conocí si esto se dio por pedido del presidente de Ecuador”.

Por su parte, José Mosquera, explicó que, para reemplazar a Rueda, además de Almeyda y Quinteros, también estuvo como otra opción el argentino Edgardo Bauza.

“Hubo un directorio a inicios de 2015, en el que se presentaron varias carpetas (para reemplazar a Rueda) y ganó Almeyda. En ese momento varios directivos y yo votamos a favor de él... A Bauza se lo descartó porque se salía del presupuesto y a Quinteros también, porque Emelec no quería cederlo”, comentó Mosquera.

El exjugador y actual DT argentino, Matías Almeyda, estuvo cerca de llegar al banquillo de la Tri en 2015. Archivo

El exdirectivo recordó que, tras haberse decidido por el Pelado, “sorpresivamente” se cayó todo y se anunció la llegada del exDT de Emelec.

“A los dos o tres días de la designación de Almeyda me enteré de que habían cerrado con Quinteros y para eso no hubo directorio... Como no tenía ni un año de estar en la FEF, no tuve la confianza de preguntar las razones”.

De la Torre aseguró que no sabe si la campaña de Almeyda habría sido mejor que la de Quinteros, pues consideró que lo que afectó el rendimiento de la selección, en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, fueron los problemas que se dieron en la dirección de la FEF, a raíz de lo que sucedió con Chiriboga (condenado por lavado de activos).

“Lamentablemente el cambio de presidente perjudicó. Cuando llegó Carlos Villacís la embarró todo y empezaron las discrepancias entre jugadores y el nuevo presidente”.

Las declaraciones de los exdirectivos de la FEF, se dieron luego de que Matías Almeyda revelara de que fue técnico de Ecuador “por una noche”, pero que por decisiones gubernamentales no llegó al banquillo de la Tri.

“Fui entrenador de la selección de Ecuador, por una noche... Nadie supo... Me llamaron, ya estaba todo arreglado, brindamos en casa... ¡Nos vamos a Ecuador!...”, dijo Almeyda, aunque su alegría duró pocas horas.

“A la mañana siguiente, cuando me levanto, veo un mensaje del presidente del fútbol ecuatoriano: ‘mire Almeyda, tuvimos un problema, me llamó el presidente de la nación y el entrenador va a ser otro”, aseguró el argentino.