La paralización de la Liga Mexicana, debido a la pandemia por el coronavirus, le sirvió a Michael Estrada para superar un ligero trauma en los meniscos de la pierna derecha.

En medio de la crisis, el delantero ecuatoriano que presta sus servicios para el Toluca, recibió una noticia alentadora, que le permite afrontar con más fuerzas una temporada que considera crucial en su carrera.

"Respecto al tema de la selección, he conversado con el coordinador unos tres minutos de cómo me sentía acá. Conversamos los planes que tenían ellos y estoy contento con eso. Me enviaron un mensaje del club, que había llegado la convocatoria", afirmó Estrada, en entrevista realizada por radio Diblú.

Jordi Cruyff, entrenador de la selección ecuatoriana, anticipó que para el inicio de las eliminatorias sudamericanas se apoyaría en la experiencia de los jugadores que militan en el extranjero, especialmente en México.

Estrada también se refirió a lo que ha sido su experiencia en el país azteca. "El fútbol acá es muy intenso, mientras que en allá (en Ecuador) es un poco más lento, es como lo veo yo. Tuve que cambiar rápido de chip, cambiar los entrenamientos para comenzar a agarrar el golpe, fue la medida y que marqué goles".