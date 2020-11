Esteban Paz considera "estúpidos" los comentarios de Aquiles Álvarez

Llegar a la recta final de la segunda etapa de la LigaPro aumenta la tensión, y los dirigentes de los clubes ecuatorianos no son ajenos a este fenómeno.

Luego de la expulsión de Bryan Carabalí, que dejó a Emelec en inferiordad numérica ante Liga de Quito, Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de Barcelona, utiizó su cuenta de Twitter para cuestionar el arbitraje ecuatoriano.

“No he querido caer en esto, pero realmente es desagradable el tema. Toca exponerlos. Estos son DATOS, NO OPINIONES, de frente. Cambios de terna entre gallos y medianoche y más. Qué vergüenza. Así estamos. Lo que hemos venido viendo y estamos viendo, no es normal”, respondió el dirigente, ante un dato publicado por un periodista, quien afirmó que en los últimos tres partidos que ha jugado Liga de Quito sus rivales han sufrido expulsiones.

Estreban Paz, salió al paso antes las acusaciones del representante del Ídolo.

“Ya estamos redactando una respuesta sobre estas lamentables y caprichosas retóricas utilizadas por el dirigente Álvarez, el mismo que llama constantemente a presionar a la Comisión de Arbitraje (FEF), para exigir modificar las ternas arbitrales. El mismo dirigente busca con estos estúpidos comentarios presionar para beneficio de su club. Interesante la mención al parcializado arbitraje, que termina Liga perdiendo ante Emelec”, respondió Paz.