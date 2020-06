El triángulo amoroso de Kyle Walker, defensa del Manchester City

Kyle Walker, jugador del Manchester City no pasa su mejor momento. Su esposa, Annie Kilner, con la quien lleva 11 años de relación, contó que el defensor le ha sido infiel y que tiene un hijo con otra mujer.

La modelo Lauryn Goodman es quien según la pareja del jugador sería la madre del otro hijo del seleccionado inglés. Annie, dolida, cuenta que a fines de marzo el marcapunta le fue infiel con la chica reality

"A fines de marzo del año pasado fue infiel con una mujer de reality shows. Me enteré un mes después y me rompió. Me rogó que lo dejara volver, pero en julio ya estaba de nuevo... Ya no sé cuáles son mis pensamientos o sentimientos. Me siento muerta por dentro. Cada día está lleno de dolor.. Amo a Kyle y siempre lo amaré, pero hacerme esto a mí. . . después de tres niños?". Contó en una entrevista para The Sun la esposa del defensa del City.

Además añadió: "He tratado de odiarlo, pero ¿cómo puedo odiar al hombre que mis hijos aman tanto? Antes de la infidelidad, él era mi mejor amigo, mi alma gemela. Podía contar con él para cualquier cosa. Pero nada de lo que pensé que teníamos se siente real porque me apuñaló por la espalda".

Annie Kilner, pareja del defensa de Manchester City, está cansada de los engaños del jugador. Archivo

Ahora aparece una tercera en discordia. Se trata de Laura Brown, una estrella de un reality show en Inglaterra. Ella contactó por Instagram a su esposa y le fue enfática en varias oportunidades que no confiara en el jugador de fútbol.

Así lo relató su esposa: "Recibo estos mensajes todo el tiempo, así que no pensé demasiado en ello. Pero después de Laura Brown se lo envié a Kyle de todos modos. Me llamó y le dije que me sentía terrible y él simplemente dijo: " Tengo que decirte algo. Tuve una aventura de una noche con alguien... Es como dejar ir a un ladrón de la tienda después de que los atrapen robando, solo van a volver y volver a intentarlo", expresó.

" Lo dejé salirse con la suya por tanto tiempo. Quizás no debería haberlo hecho. Pero quería mantener a mi familia unida. Me puse el último. Tengo tres niños que cuidar y no me quedé, simplemente seguí con el futuro. Por el bien de los niños, estaba preparada para darle una última oportunidad. Sabía que siempre era una posibilidad que Kyle lo volviera a hacer, pero que embaraza a alguien era mi peor pesadilla".

Lauryn Goodman, modelo de reality, es la madre del hijo fuera del matrimonio del lateral del City. Cortesía

Por último, Annie contó que quiere el jugador de fútbol: "Kyle dice que quiere su futuro conmigo y con los niños, pero ha causado daños de por vida. Pero cuando tienes hijos, ellos son lo primero. Mis hijos quieren a su papá. Hasta que no te encuentras en esta situación, no sabes lo que harías".