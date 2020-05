La esposa de Chito Vera: "Claramente fue un robo"

María Paulina Escobar, es la esposa del luchador de la UFC Marlon Chito Vera y quien ha visto el esfuerzo que ha tenido el deportista para llegar a la cima.

Después que dieron como ganador al chino Song Yadong, la pareja del deportista nacional se desahogó en un vídeo donde fue contundente, no se quedó con nada. En sus redes sociales de Twitter e Instagram lo comentó con todo.

Mientras sus lágrimas rodaban expresó: “Gracias a todos por el apoyo de verdad, nadie entiende la decisión” hizo una pausa y llegó lo más fuerte. “Claramente fue un robo, pero bueno así es esta mierda. Así que, hay que seguir dándole” y comentó que esto no es nuevo para Chito. “Esto es tan injusto, no es la primera vez que pasa”, fueron las palabras llenas de coraje de María Paulina.

La esposa de Vera, además confesó como fue la preparación para la pelea ante el chino: “Estoy realmente triste, porque fueron siete meses esperando para pelear, prácticamente siete meses en campamento con dieta para estar listo para pelear con quien sea en 135 Lbs para que venga un protegido y se robe un triunfo”, confesó Escobar.

Sobre el rival fue más allá en señalar: “Lo protegen mucho al chino, cuando le ofrecieron la pelea a Chito el dijo “yo peleo en 135, yo doy el peso” a lo cual le respondieron que el chino no era capaz de dar el peso. Obvio a Chito no le quedo de otra que aceptar porque no había más opción, si no le tocaba esperar para julio. De ahí movieron cielo y tierra para que obtengan su visa de trabajo está claro que aquí hay algo a favor de él porque su pelea anterior le dieron empate cuando en realidad perdió”.

Además entró en más detalles que no se sabían del luchador: “El entrena todo el año incluso hasta en Navidad. Pero pasaron 7 meses desde su última pelea, él siempre dice que se tomará un mes de descanso, lo cual nunca sucede”, dijo la señora de Vera.

Mañana lunes 19 de mayo del 2020 Chito volverá a la gimnasio a esperar que la lucha le de una nueva revancha.