Desde España ubican a Antonio Cordón en el Real Betis

Los dolores de cabeza para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) parecen no dar descanso. Además de los rumores que ubican a Jordi Cruyff como parte del cuepro técnico de Xavi Hernández para su probable llegada al FC Barcelona, ahora desde España aseguran que Antonio Cordón, director deportivo de la FEF, volvería a su país.

Según informó el diario Marca de España, Cordón llegaría con Manuel Pellegrini para involucrarse en su proyecto con el Real Betis. "Cuenta Agustín Varela que el Betis está cerca de cerrar el acuerdo con el técnico Manuel Pellegrini por dos temporadas. Antonio Cordón acompañaría al chileno en la dirección deportiva", aseguraron.

🚨🟢⚪️ÚLTIMA HORA: Cuenta Agustín Varela que el Betis está cerca de CERRAR el acuerdo con el técnico MANUEL PELLEGRINI por 2 TEMPORADAS



👉ANTONIO CORDÓN acompañaría al chileno en la dirección deportiva



💪#ElDeporteEsNuestro pic.twitter.com/svUZHDM7Dl — Radio MARCA (@RadioMARCA) July 3, 2020

Por ahora no ha habido un pronunciamiento de la FEF, pero no sería rara la salida de Cordón ya que el ente magno del fútbol en el país no atraviesa sus mejores días. Sumado a eso, que todavía su presidente es investigado por la Conmebol y no se refleja una estabilidad en la institución.

Cordón ha dicho en múltiples ocasiones que se han preparado junto a Cruyff de lleno en el proyecto de la selección ecuatoriana, pero si se llegan a confirmar estas especulaciones parece que la selección nacional quedaría huérfana.