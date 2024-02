España: Figo reconoce que le gustaría ver a Mbappé de blanco

Luis Figo, exjugador del Real Madrid con el que ganó el Balón de Oro en el año 2000 y la Liga de Campeones en 2002, reconoció que "claro" que le gustaría ver al francés Kylian Mbappé, delantero del París Saint Germain, en el Real Madrid.

"Sí me gustaría verlo, claro hombre. Yo soy aficionado del Madrid, así que deseo siempre lo mejor al club y que se pueda reunir de los mejores del mundo. Ha anunciado que no va a seguir en el París Saint-Germain por lo que hay que ver lo que sucede después", reconoció el portugués en el acto celebrado en Madrid para conocer a los nominados de los Premios Laureus, donde afirmó que Mbappé estará algún día nominado a estos premios porque es "uno de los mejores jugadores del mundo".

Recopa: Liga de Quito viajó a Brasil en busca de la sexta estrella internacional Leer más

El exjugador se deshizo en elogios al hablar del inglés Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid que está nominado en la categoría de Revelación del año, al indicar que su rendimiento "esta siendo espectacular" y ensalzó su rápida adaptación.

"El rendimiento está siendo espectacular y con todo su talento y sus cualidades está en un momento impresionante y esperemos que perdure. Adaptarse tan joven en un equipo como el Madrid con la presión que hay es impresionante porque sé las dificultades de ir a un grande", expresó el lisboeta, que confesó que tendría sitio en el Madrid de ahora pero no se mojó al ser preguntado sobre quién sería ganador si se enfrentarían el Real Madrid actual con el de los 'galácticos'.

"No lo sé, no tengo una bola de cristal. En el fútbol y en el deporte no se pueden comparar generaciones porque dependen de muchos factores y los jugadores son diferentes. Es muy difícil poder contestar porque en el deporte 2+2 muchas veces no son 4 y por eso es muy complicado", indicó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!