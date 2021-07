Escobar abre la puerta para la revancha: "no quiero retirarme de esta manera"

No será su adiós, al menos no así. Con 41 años de edad la pesista ecuatoriana Alexandra Escobar pensaba disputar sus últimos Juegos Olímpicos (los quintos) a las primera horas de este martes 27 de julio en la categoría 59 kilogramos del levantamiento de pesas, pero la experiencia fue amarga. La tricolor con más participaciones ya en una cita de este tipo concluyó la prueba con tres intentos fallidos en la división arranque.

La sorpresa fue general. Con títulos Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales, Escobar se mostró nerviosa. Así lo explicó tras la competencia.

“Me bloqueé. No sé lo que me pasó, no me lo explico aún, estoy muy dolida. Pido disculpas al país (...). Esperaba dar más”, fueron las primera impresiones de la halterista recogidas por el Twitter del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Al buscar levantar 95 kilogramos en su primer, segundo y tercer intento de la modalidad de arranque, la ecuatoriana no prosperó y los jueces dictaminaron "no válidos".

“Cuando ya fallé el primero como que me descontrolé, me puse muy nerviosa, no me supe controlar, temblaba mucho y creo que no me enfoqué (en) que tenía dos intentos más, que podía hacerlo bien. Me descontrolé”, precisó la tricolor en diálogo con la periodista Martha Córdova.

Al ser cuestionada sobre si los fallos se debieron a alguna dolencia física precisó: “No fue cuestión de lesión. Estaba todo bien, adentro calentamos bien hasta el peso que tenía que ser… Me bloqueé. Había entrenado duro, me presioné yo misma. Todavía no asimilo lo que pasó, no quiero retirarme de esta manera, tan feo”, dijo la esmeraldeña quien incluso desfiló en la inauguración como abanderada nacional, en ausencia de Neisi Dajómes. Todo hacía prever que estas serían los últimos Olímpicos de Escobar, incluso ella mismo había dicho que así sería, pero con esto la interrogante queda.