Desde que el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra fuera puesto en libertad bajo medidas cautelares tras una denuncia de violencia de género, la carrera profesional del volante ecuatoriano no es la misma. Es que a raíz de aquello el mediocampista se quedó sin equipo pues el América, club dueño de sus derechos deportivos, decidió separarlo del plantel.

La Liebre, como también se lo conoce al jugador, tiene que presentarse cada 30 días en una delegación de la capital mexicana por seis meses para dar constancia de que cumple con una de las disposiciones que recibió tras salir en libertad luego de que su esposa Lucely Chalá retirara los cargos en su contra.

A partir de ahí empezó la difícil lucha del América por negociar al jugador tasado inicialmente en cinco millones de dólares al punto que luego su precio bajó a $ 4'200.000. Primero sonó el interés desde suelo ecuatoriano, particularmente los dos equipos del Astillero: Emelec y Barcelona.

Los máximos directivos de los clubes guayaquileños lo negaron, es así como Nassib Neme, presidente eléctrico, le dijo a EXPRESO en la última semana de marzo: "Lo que se está comentando de Renato Ibarra no es verdad. En este momento que nuestros presupuestos están frenados lo último que se nos podría ocurrir es pensar en fichajes. Sería como darle una estocada de muerte a las finanzas del club".

Con eso quedaba descartada la opción del Bombillo y su acérrimo rival también desestimó su interés a través de su titular Carlos Alfaro Moreno. "Barcelona no está interesado en Renato Ibarra. Tenemos muy buenos jugadores en estos puestos, así que no está en nuestros planes”.

No obstante, el entrenador amarillo Fabián Bustos antes había dejado abierta una puerta abierta. "Nunca ha existido una reunión con la dirigencia por el nombre de Renato Ibarra, por supuesto es un jugador de jerarquía, pero sabemos cuál es la situación del club, ahora sí aparece un auspiciante que pueda colaborar, bienvenido sea". Esta posibilidad luego quedó descartada luego por el titular canario.

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra junto a su esposa, Lucely Chalá, cuando todo era amor en su relación. Internet

Pumas también apareció en la lista de posibles equipos para el tricolor. Para el técnico español Michel sus condiciones como jugador son innegables, pero su duda está en el plano personal de Ibarra por el incidente con su pareja. "Son cuestiones muy delicadas, y como persona es no intentar mezclar una cosa de la otra. Como futbolista es excepcional, y como persona sólo él sabe si lo que hizo fue verdad o no", dijo el ibérico en su momento a la cadena televisiva Fox Sports.

Por el alto costo de la Liebre, apareció en el camino otra figura para que Ibarra tenga club: el trueque. Es así como se mencionó hace una semana que el nacionalizado mexicano Rubens Sambueza podría pasar al América y el ecuatoriano al Pachuca, pero en medios aztecas comentan que por el altercado con su esposa, los directivos tuzos se lo están pensando bien por un tema de "imagen".

Al parecer, ni la presencia en Pachuca de su hermano Romario Ibarra haría que se concrete el fichaje. Por el momento, se limitan a entrenar juntos en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El Toluca es el otro interesado en Ibarra con una figura similar de intercambio, pero con dinero encima para las Águilas. El colombiano Felipe Pardo es el elemento que pasaría al cuadro americanista, además de una importante suma, pero nada se concreta aún.

Esto mientras en más de una ocasión Miguel 'Piojo' Herrera es respetuoso de la decisión de la directiva del América, aunque en su momento dijo que "nadie quiere que se vaya del América", aunque recalcó: “no abogo, no voto, ni nada”, en torno a la situación del jugador.

Así es como Renato Ibarra, luego de ser liberado hace más de un mes por el retiro de los cargos de su esposa, insiste en que no agredió a su esposa. “He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi ex pareja”, reitera en su defensa el futbolista de 29 años, quien luego del lamentable episodio sigue en vitrina, pero con interesados que dudan de sellar el negocio.