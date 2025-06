Este es el equipo puntero en la tabla de posiciones de la LigaPro 2025: fecha 17

Con la jornada 17 finaliza de la LigaPro 2025, Independiente del Valle se sigue posiconando como líder del campeonato. El equipo se encuentra en estos momentos con 33 puntos tras el empate con Liga de Quito de 1-1. Sin embargo, sin sumar los tres puntos, el empate le bastó a los rayados para mantenerse en el liderato con una diferencia de goles de +15.

Independiente del Valle es considerado hasta el momento uno de los equipos regulares del campeonato nacional, equilibrando jugadores como Michael Hoyos en partidos importantes. Adem´´as, su desepeño como locales es determinante: ha logrado ganar la mayoría de partidod como local y así llevarse ese punto a favor.

La pelea por el liderato del campeonato nacional

Por otro lado, Independiente tiene que preocuparse por mantenerse en la cima. Barcelona SC lo persigue en la tabla con esperanzas de recuperar el liderato, tras aprovechar la jornada pararecortar puntos. El ídolo logró golear 5-0 a Mushuc Runa terminando la jornada con 32 puntos, uno menos que el puntero, causando que los rayados se vean obligados a ganar el siguiente partido para mantener su posición de líder en la tabla.

Además, en tercera posición se encuentra Liga de Quito, que tras el empate con Independiente, tiene 30 puntos. Deportivo Cuenca, en cuarta posición, terminó con 29 puntos tras la victoria ante Aucas como visitante. Los resultados de la última fecha, ajustan las primeras posiciones de la tabla, posicionando a los cuatro equipos con posibilidades de pelear por la cima en las fechas restantes.

📍Tabla de Posiciones tras la Fecha 1️⃣7️⃣ - Fase Inicial 🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/DrzoJVZm2q — LigaPro (@LigaProEC) June 24, 2025

Independiente del Valle tiene claro que no puede cometer errores en la siguiente jornada, si no quiere perder el liderato. Si bien aún se mantiene como puntero, no está aegurado el primer lugar y depende de sí mismo para mantenerse ahí. Sus rivales directos tienen el objetivo de quitarle la cima a los rayados, por lo que el margen de un punto frente a Barcelona podría desaparecer si los rayados no mantienen su buen rendimiento.

