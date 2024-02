El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, no descarta dirigir en la MLS

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, se mostró interesado en entrenar en el futuro un equipo de la Major League Soccer (MLS) y dijo que es "una liga competitiva", en crecimiento y con jugadores con gran proyección que podrían estar en la Albiceleste.

En declaraciones dadas a conocer este martes 13 de febrero por la MLS, Scaloni señaló que la liga profesional norteamericana "ha mejorado un montón y ha empezado a mirar a chicos jóvenes con una gran proyección, que tienen mucho talento como el caso de Thiago (Almada), de (Alan) Velasco y de muchos más".

Preguntado si se ve dirigiendo en el futuro un equipo de la MLS, Scaloni admitió que le gustaría asumir ese reto.

"Sí, porqué no. Me gustaría, no habría inconvenientes. Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado y porqué no", declaró.

El técnico argentino considera que la llegada de entrenadores extranjeros a la MLS ha hecho que se "enriquezca" la liga.

"Hay equipos que juegan de una manera muy europea lo cual hace que la liga sea competitiva. Y hay otros equipos que conservan todavía más la tradición latina", comentó.

Scaloni añadió que la MLS es "una liga creciente", "que va a ir a más" y que como se ha demostrado en el caso de Almada, no es un problema para ser convocado con la selección argentina.

Sobre Thiago Almada, de 22 años y que milita en el Atlanta United FC de la MLS, Scaloni señaló que la decisión de incluirlo en la selección absoluta que disputó, y ganó, el Mundial de Catar 2022 "no fue difícil".

"Es un jugador que se asocia muy bien, que juega muy bien con la pelota y que a nuestro equipo encaja muy bien", explicó.

