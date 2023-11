Enner Valencia: Marcó el gol del triunfo de su equipo, pero salió lesionado

Enner Valencia regresó a jugar el pasado domingo 26 de noviembre tras ser baja por una lesión que lo alejó de la doble fecha FIFA por eliminatorias. El tricolor fue titular e hizo el gol del triunfo de Inter sobre Bragantino de sus compatriotas Leonardo Realpe y José Hurtado.

Valencia marcó a los 30 minutos del primer tiempo, el tanto lo realizo por la vía del penalti tras recibir una falta en el área. Disparó al arco con un potente remate cruzado que dejó vencido al portero Cleiton.

Este es el séptimo gol de Superman en el Brasileirao y el número once con la camiseta del Inter, sumando la Copa Libertadores.

Su regreso goleador se vio interrumpido por un lesión que se vio evidenciada por el caminar antinatural del jugador, además fue reiterado del campo de juego que tras ser sustituido por Luiz Adriano, quien entró a la variante tras finalizar el primer tiempo.

De momento, el club no ha dado un comunicado oficial, pero se espera que no sea de gravedad, ya que solo restan 3 fechas para la finalización del torneo, y el Inter está en la posición número once en la tabla de posiciones, en puestos de Copa Sudamericana.

