EN VIVO Real Madrid vs Manchester City en el Bernabéu: partido por Champions League

La Champions League vuelve a tomar protagonismo este miércoles desde las 15:00 de Ecuador, con el enfrentamiento estelar entre Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo de Xabi Alonso llega quinto en la clasificación antes de esta sexta jornada y sabe que una victoria puede ser determinante para asegurar su presencia entre los ocho primeros de la tabla, el objetivo que evitaría jugar una fase previa para acceder a octavos de final.

“Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y tenemos que hacer un buen partido”, expresó Alonso en conferencia de prensa. El entrenador convocó a 22 futbolistas para este duelo, consciente de la relevancia del encuentro. Tchouameni reforzó el mensaje del cuerpo técnico al destacar que el equipo está motivado y decidido a entregar su mejor versión ante su gente. Todo el desarrollo del partido lo podrás seguir EN VIVO en expreso.ec.

Alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

Un partidazo en Madrid

El partido encuentra al Manchester City en un gran momento. Los dirigidos por Pep Guardiola llegan tras golear al Sunderland en la Premier League, torneo en el que marchan en la segunda posición y encadenan tres triunfos consecutivos.

Su rendimiento como visitante en esta Champions también respalda su condición de candidato: victoria ante el Villarreal (0-2) y empate frente al Mónaco (2-2). En su estadio han ganado dos compromisos —ante Nápoles y Borussia Dortmund— y solo han sufrido una derrota, frente al Bayer Leverkusen.

La gran amenaza vuelve a ser Erling Haaland, máximo goleador del equipo con 20 anotaciones esta temporada: 15 en Premier y 5 en Champions League. Su presencia obliga al Real Madrid a redoblar la concentración defensiva.

EN VIVO: Real Madrid vs Manchester City

