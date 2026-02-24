EN VIVO Inter de Milán vs Bodo Glimt, el minuto a minuto de los playoffs de Champions
El Inter necesita remontar el 3-1 en Noruega para seguir con vida en la Champions. El Bodø/Glimt llega con ventaja y fe
Noche grande en Europa. El 24 de febrero, desde las 15:00 (hora de Ecuador), el Inter de Milán afronta una prueba de carácter en el Giuseppe Meazza ante el Bodø/Glimt por la vuelta de los playoffs de Champions. Y aquí puedes seguir el minuto a minuto del encuentro.
La derrota 3-1 en Noruega dejó a los italianos contra la pared. No fue solo el resultado, fue la sensación de vulnerabilidad ante un rival intenso y eficaz. Ahora, en casa, el equipo nerazzurro necesita una actuación convincente, agresiva y con personalidad para revertir la historia.
Alineaciones de Inter y Bodø/Glimt
Sin su estrella Lautaro Martínez
En la Serie A el panorama es distinto. Lidera con autoridad, suma 64 puntos y viene de vencer 2-0 al Lecce. Sin embargo, el golpe europeo dejó secuelas, incluida la baja de su capitán Lautaro Martínez, además de otras ausencias sensibles.
El técnico apostaría por Sommer en el arco; línea de tres con Akanji, Acerbi y Bastoni; carrileros largos y un mediocampo combativo con Barella como eje. Arriba, Thuram será referencia ofensiva.
El Bodø/Glimt llega con confianza plena. Ya dio el golpe en la ida y ha demostrado que puede competir ante cualquiera. Ordenado, vertical y valiente, intentará resistir la presión inicial del Inter y aprovechar los espacios.
La Champions exige carácter. El Inter tiene historia y urgencia. El Bodø/Glimt, convicción y ventaja. El desenlace está servido en Milán.
