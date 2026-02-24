Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

El Bodø/Glimt quiere sostener la ventaja y firmar otra página dorada en Europa.
El Bodø/Glimt quiere sostener la ventaja y firmar otra página dorada en Europa.Cortesía

EN VIVO Inter de Milán vs Bodo Glimt, el minuto a minuto de los playoffs de Champions

El Inter necesita remontar el 3-1 en Noruega para seguir con vida en la Champions. El Bodø/Glimt llega con ventaja y fe

Noche grande en Europa. El 24 de febrero, desde las 15:00 (hora de Ecuador), el Inter de Milán afronta una prueba de carácter en el Giuseppe Meazza ante el Bodø/Glimt por la vuelta de los playoffs de Champions. Y aquí puedes seguir el minuto a minuto del encuentro.

RELACIONADAS

La derrota 3-1 en Noruega dejó a los italianos contra la pared. No fue solo el resultado, fue la sensación de vulnerabilidad ante un rival intenso y eficaz. Ahora, en casa, el equipo nerazzurro necesita una actuación convincente, agresiva y con personalidad para revertir la historia.

Alineaciones de Inter y Bodø/Glimt

Sin su estrella Lautaro Martínez

Eduardo Moscoso, el formador que cambió el rumbo del fútbol femenino ecuatoriano.

Eduardo Moscoso, el DT ecuatoriano que logró 7 clasificaciones a mundiales

Leer más

En la Serie A el panorama es distinto. Lidera con autoridad, suma 64 puntos y viene de vencer 2-0 al Lecce. Sin embargo, el golpe europeo dejó secuelas, incluida la baja de su capitán Lautaro Martínez, además de otras ausencias sensibles.

El técnico apostaría por Sommer en el arco; línea de tres con Akanji, Acerbi y Bastoni; carrileros largos y un mediocampo combativo con Barella como eje. Arriba, Thuram será referencia ofensiva.

RELACIONADAS

El Bodø/Glimt llega con confianza plena. Ya dio el golpe en la ida y ha demostrado que puede competir ante cualquiera. Ordenado, vertical y valiente, intentará resistir la presión inicial del Inter y aprovechar los espacios.

La Champions exige carácter. El Inter tiene historia y urgencia. El Bodø/Glimt, convicción y ventaja. El desenlace está servido en Milán.

EN VIVO el partido Inter vs Bodø/Glimt

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jornada laboral de 12 horas: en qué países está permitida y cómo se aplica

  2. Tasa de basura en Quito: Las demandas contra el aumento del pago de planillas

  3. EN VIVO Inter de Milán vs Bodo Glimt, el minuto a minuto de los playoffs de Champions

  4. Vigente el nuevo arancel global del 15% impuesto por Trump tras revés en el Supremo

  5. Liliana Durán cuestiona al CAL por archivar denuncia y advierte sesgos

LO MÁS VISTO

  1. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: monto, fechas y cómo calcularlo

  2. Jornada laboral de 12 horas en Ecuador recibe primera acción de inconstitucionalidad

  3. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  4. Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

  5. Jan Topic niega compartir casa con Aquiles Álvarez y desafía al ministro Reimberg

Te recomendamos