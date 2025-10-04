EN VIVO Emelec vs Deportivo Cuenca: Canal para ver y detalles de juego | LigaPro 2025

Emelec recibe a Deportivo Cuenca en la fecha 1 del hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana 2026

Este sábado 4 de octubre de 2025, el estadio George Capwell será el escenario del emocionante duelo entre Emelec y Deportivo Cuenca, en el arranque del hexagonal final que entrega un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Sigue EN VIVO por Diario EXPRESO todos los detalles del partido que puede marcar el camino hacia el torneo continental. El encuentro está programado para las 16:30 (hora de Ecuador).

Así llega Emelec: obligado a ganar y con varias ausencias

Emelec, dirigido por el argentino Guillermo Duró, llega a esta instancia ubicado en el segundo lugar del grupo con 42 puntos, a solo cuatro del líder, Deportivo Cuenca, que suma 46.

Emelec busca clasificar a la Copa Sudamericana 2026. FREDDY RODRIGUEZ

Para el Bombillo, el margen de error es mínimo: necesita ganar en casa para mantenerse en la pelea por el primer lugar, el único que asegura un cupo a la Sudamericana.

Sin embargo, el equipo eléctrico afronta este compromiso con varias bajas sensibles. No podrá contar con Facundo Castelli, Christian Cueva, José Angulo ni Luis Caicedo, todos fuera por distintos motivos.

Deportivo Cuenca defiende el liderato en Guayaquil

Por su parte, Deportivo Cuenca llega con la motivación de ser líder del hexagonal, pero sin confiarse. El equipo azuayo no podrá contar con Lucas Mancinelli, Eddie Guevara y Luis Arroyo, quienes están lesionados.

Las alineaciones confirmadas de Emelec y Deportivo Cuenca

Sigue aquí EN VIVO Emelec vs Deportivo Cuenca

Ambos clubes entienden lo que está en juego: solo el primero del hexagonal obtendrá el ansiado boleto a la Copa Sudamericana 2026. No te pierdas ningún detalle de este vibrante choque Emelec vs Deportivo Cuenca, EN VIVO por Diario EXPRESO.

