Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Emelec
Emelec recibe a Deportivo Cuenca en la fecha 1 del hexagonal por un cupo internacional.FREDDY RODRIGUEZ

Dónde ver y a qué hora Emelec vs Deportivo Cuenca: detalles del juego | LigaPro 2025

Emelec y Deportivo Cuenca se miden este 4 de octubre en el inicio del hexagonal final por un cupo a la Sudamericana 2026

Emelec y Deportivo Cuenca se enfrentan este sábado 4 de octubre de 2025, desde las 16:30, en el estadio George Capwell, en el inicio del hexagonal final que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026.  

(Te invito a leer: Aída Tomorrow revela que Mbappé le envió una misteriosa foto por redes sociales)

Este partido corresponde a la fecha 1 del hexagonal, una fase decisiva donde los clubes luchan por asegurar su presencia internacional la próxima temporada.  

¿Qué se juega cada equipo en el hexagonal final?

El Bombillo, dirigido por el director técnico Guillermo Duró, llega con 42 puntos, ubicado en la segunda posición del grupo, a solo cuatro unidades del líder, Deportivo Cuenca, que acumula 46 puntos.

Emelec
Emelec busca clasificar a la Copa Sudamericana 2026.FREDDY RODRIGUEZ

El margen de error es mínimo para los azules, que están obligados a sumar de a tres si quieren mantenerse en la pelea por el único boleto a la Sudamericana 2026.  

Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es elegido el mejor jugador del mes de septiembre en Chelsea

Leer más

Bajas sensibles en Emelec y Deportivo Cuenca

Emelec no podrá contar con Facundo Castelli, Christian Cueva, José Angulo ni Luis Caicedo, todos fuera por lesión o molestias físicas.  

Por su parte, El Expreso Austral también llega con ausencias sensibles: Lucas Mancinelli, Eddie Guevara y Luis Arroyo no estarán disponibles para este crucial enfrentamiento.

Transmisión EN VIVO: ¿Dónde ver el partido?

El enfrentamiento será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital.

Las estadísticas previas de Emelec vs Deportivo Cuenca

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Operativos en Tumbaco y Los Chillos dejan clausuras y decomisos de armas y droga

  2. Corte anula estado de excepción de Daniel Noboa por protestas en 5 de 7 provincias

  3. Dónde ver y a qué hora Emelec vs Deportivo Cuenca: detalles del juego | LigaPro 2025

  4. ADN aclara que artículos de la Ley de Integridad Pública pueden volver a ser tratados

  5. México publica dos nuevas normas para regular transporte de gas tras accidente mortal

LO MÁS VISTO

  1. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

  2. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  3. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  4. Allanamiento a Xavier Jordán: EE.UU. rastrea sus empresas y el nexo con Norero

  5. El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas

Te recomendamos