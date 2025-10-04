Dónde ver y a qué hora Emelec vs Deportivo Cuenca: detalles del juego | LigaPro 2025

Emelec y Deportivo Cuenca se miden este 4 de octubre en el inicio del hexagonal final por un cupo a la Sudamericana 2026

Emelec recibe a Deportivo Cuenca en la fecha 1 del hexagonal por un cupo internacional.

Emelec y Deportivo Cuenca se enfrentan este sábado 4 de octubre de 2025, desde las 16:30, en el estadio George Capwell, en el inicio del hexagonal final que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Este partido corresponde a la fecha 1 del hexagonal, una fase decisiva donde los clubes luchan por asegurar su presencia internacional la próxima temporada.

¿Qué se juega cada equipo en el hexagonal final?

El Bombillo, dirigido por el director técnico Guillermo Duró, llega con 42 puntos, ubicado en la segunda posición del grupo, a solo cuatro unidades del líder, Deportivo Cuenca, que acumula 46 puntos.

Emelec busca clasificar a la Copa Sudamericana 2026. FREDDY RODRIGUEZ

El margen de error es mínimo para los azules, que están obligados a sumar de a tres si quieren mantenerse en la pelea por el único boleto a la Sudamericana 2026.

Bajas sensibles en Emelec y Deportivo Cuenca

Emelec no podrá contar con Facundo Castelli, Christian Cueva, José Angulo ni Luis Caicedo, todos fuera por lesión o molestias físicas.

Por su parte, El Expreso Austral también llega con ausencias sensibles: Lucas Mancinelli, Eddie Guevara y Luis Arroyo no estarán disponibles para este crucial enfrentamiento.

Transmisión EN VIVO: ¿Dónde ver el partido?

El enfrentamiento será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital.

Las estadísticas previas de Emelec vs Deportivo Cuenca

