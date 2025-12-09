EN VIVO Bayern Múnich vs Sporting Lisboa: Canal para ver juego por Champions League

Bayern Múnich y Sporting Lisboa se enfrentan en un duelo clave por mantenerse en zona de clasificación directa a octavos

Sigue aquí EN VIVO Bayern Múnich vs Sporting Lisboa, partido correspondiente a la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, un duelo decisivo para las aspiraciones de ambos clubes en su lucha por mantenerse en la zona de clasificación directa a los octavos de final.

Este encuentro se disputará este martes 9 de diciembre de 2025, desde las 12:45 (hora de Ecuador), en el estadio Allianz Arena de Múnich.

Cómo llegan Bayern Múnich y Sporting Lisboa a la fecha 6 de la Champions

Bayern Múnich llega a este compromiso ubicado en la tercera posición con 12 puntos, una campaña sólida pero todavía sin margen para errores.

Bayern Múnich está en zona de clasificación directa a los octavos de Champions League. EFE

Los bávaros tienen apenas dos unidades de ventaja sobre Manchester City, que marcha noveno con 10 puntos, por lo que cualquier desliz podría comprometer su presencia directa en los octavos, considerando que solo los ocho primeros avanzan sin repechaje.

Con tres jornadas aún por disputarse, el equipo del director técnico Vincent Kompany sabe que cada punto es oro puro.

Kane, Olise y Gnabry: el tridente ofensivo del Bayern para este partido

Para este duelo crucial, el técnico belga podrá contar con lo mejor de su arsenal ofensivo. Harry Kane, su referencia goleadora, estará desde el arranque, acompañado por los desequilibrantes Michael Olise y Serge Gnabry.

No obstante, Bayern tendrá una ausencia sensible: Luis Díaz, quien continúa suspendido tras su expulsión en la fecha anterior.

Luis Suárez lidera el ataque de un Sporting que necesita sumar

En frente estará un Sporting Lisboa que también juega su propio partido contra el calendario. Los portugueses ocupan la octava casilla con 10 puntos, justo en el límite de la clasificación directa, por lo que sumar se vuelve casi una obligación.

El equipo del entrenador Rui Borges afronta este desafío con confianza, respaldado por el buen momento de su ataque.

Sporting contará con su goleador Luis Suárez, una amenaza constante en el área rival, además de los veloces y potentes Geny Catamo y Rayan Lucas, jugadores capaces de desequilibrar en transiciones rápidas.

EN VIVO Bayern Múnich vs Sporting Lisboa

Bayern Múnich vs Sporting Lisboa EN VIVO promete ser un duelo vibrante, lleno de emociones y con mucho en juego. Sigue aquí todas las incidencias de un partido que puede marcar el destino de ambos en esta apasionante Champions League 2025-26.

