Dónde ver EN VIVO y horario de Bayern Múnich vs Sporting Lisboa en Champions League

Bayern Múnich y Sporting Lisboa se enfrentan por un cupo directo a los octavos de la Champions League 2025-26

Bayern Múnich y Sporting Lisboa protagonizarán uno de los partidos más determinantes de la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, un choque directo por la permanencia en zona de clasificación a los octavos de final.

(Te invito a leer: Barcelona SC, sin títulos y en riesgo en Libertadores: aumenta presión sobre Rescalvo)

El encuentro se disputará este martes 9 de diciembre de 2025, desde las 12:45 (hora de Ecuador), en el estadio Allianz Arena de Múnich, escenario donde ambos equipos jugarán gran parte de sus aspiraciones europeas.

Bayern Múnich: urgido de sumar para no ceder terreno

Bayern Múnich, actualmente tercero con 12 puntos, llega a esta jornada con la obligación de sumar para no complicar su camino.

Harry Kane comandará el ataque de Bayern Múnich. EFE

Aunque parece estar en una posición cómoda, la tabla está ajustada: Manchester City, noveno con 10 puntos, acecha de cerca y amenaza cualquier resbalón bávaro.

Solo los ocho primeros avanzan de manera directa a la siguiente fase, por lo que ceder puntos podría significar caer a zona de repechaje o quedar expuesto en las últimas jornadas.

Mateo Carabajal: Somos justos campeones de la LigaPro Leer más

Kane, Olise y Gnabry lideran al Bayern; Luis Díaz sigue suspendido

El equipo dirigido por Vincent Kompany contará con su arsenal habitual: el goleador Harry Kane, junto a los desequilibrantes Michael Olise y Serge Gnabry, piezas claves en el ataque alemán.

Sin embargo, no todo es positivo. El extremo colombiano Luis Díaz seguirá fuera debido a su suspensión por expulsión, una baja sensible en el sistema ofensivo del Bayern.

Sporting Lisboa: al borde de los puestos de clasificación directa

Del otro lado, Sporting Lisboa llega octavo con 10 puntos, justo en el límite de la clasificación directa.

Con tres jornadas aún por disputarse, el conjunto portugués sabe que puntuar en Alemania sería un impulso enorme en su lucha por mantenerse entre los mejores de la competición.

Bajo la conducción de Rui Borges, el Sporting apuesta a su solidez colectiva y al poder ofensivo de su goleador Luis Suárez, acompañado por los veloces atacantes Geny Catamo y Rayan Lucas.

Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Sporting Lisboa en Ecuador

En Ecuador, el partido Bayern Múnich vs Sporting Lisboa será transmitido EN VIVO a través de la plataforma digital Disney+ y por el canal de televisión pagada ESPN.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ