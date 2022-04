Tres horas y 16 minutos de intenso partido, acompañado de mucho drama y juego de alto nivel, fue lo que dejó la final del Challenger de Salinas la noche del sábado 9 de abril en el que el ecuatoriano Emilio Gómez se proclamó campeón, tras derrotar al estadounidense Nicolás Moreno de Alboran por parciales de 6-7(2), 7-6(4), 7-5.

Desde hace algún tiempo no se vivía en canchas ecuatorianas este tipo de partidos, en los que el público en las gradas se involucraba e inyectaba de energía al tenista local. Esta vez Emilio fue quien superó la adversidad, sacó un partido prácticamente perdido ante un rival que se mostró fuerte e impasable en muchos tramos del juego y que dispuso de dos sendas ventajas para liquidar el duelo.

Moreno de Alboran estuvo set arriba y 5-3 (40-0), es decir tuvo tres match points con su saque, mientras que en el set final se adelantó 5-2 y sacó dos veces para partido, disponiendo de otro punto para partido.

Juego set y título!

Locura de remontada @emiliogomez91 salva 4 match points, 2-5 abajo en 2do y 3er set.

Gana finalmente 6-7 7-6 7-5, el ecuatoriano CAMPEÓN del #ChallengerdeSalinas Copa @BancoGuayaquil presentado por @CNT_EC pic.twitter.com/Qr1XwpuxjU — Challenger de Salinas (@SalinasOpenEc) April 10, 2022

En la definición, Gómez corrió y luchó cada punto hasta darle vuelta al cotejo generando una locura en el público que se hizo presente en la sede del Salinas Golf & Tenis Club. Así la pizarra se viró y se puso 6-5 arriba Emilio, pero con saque de Nicolás, a quien la presión lo absorbió. Desafortunadamente para él, su mejor golpe al final falló, pues dejó una derecha en la net, desatando la locura en el tenista ecuatoriano que cayó tendido al piso y luego celebró con los aficionados.

“Todavía no sé lo que está pasando. No sé lo que pasó en este partido. Tantos match points, tantos breaks en contra, siempre atrás sin jugar mi mejor tenis, pero es lo que venimos trabajando con todo mi equipo. Es vivir el momento, estar en el presente y no puedo creerlo la verdad”, expresó emocionado Gómez, quien perdió a su abuelo hace poco más de un mes y a quien incluyó en su dedicatoria del título.

Tras la consecución del campeonato, Emilio escalará este lunes 11 de abril del puesto #148 al #130 ATP, el mejor ranking de su carrera.