Emelec | Salvador Capitano: "No hay que esperar para salir de la zona del descenso"

Los malos resultados y ocupar los últimos puestos de la tabla en LigaPro (14) convierten una realidad “muy preocupante y crítica” la de Emelec. Así lo define el entrenador argentino Salvador ‘Toto’ Capitano previo al duelo contra Mushuc Runa en la fecha 21 de la LigaPro este domingo 20 de julio.

Lea también: Manny Pacquiao vs Mario Barrios HOY: Hora, cartelera y canales para ver EN VIVO

En conversación con EXPRESO, el técnico campeón nacional con el conjunto azul en 1993 y con Barcelona en 1995, mencionó que está dispuesto a ayudar “por cariño”. Además, reveló que recientemente estuvo cerca de regresar al Ídolo.

¿Cuál considera que es la razón de la mala situación?

Alguna vez lo dije: Cuando se vaya Nassib Neme (expresidente) lo van a sufrir y mucho, ahora está sucediendo... El camino que ha llevado Emelec desde los años pasados y lo que vive ahora, no es una casualidad. Cuando hay desorganización y no se presenta un proyecto de equipo pasan estas cosas.

¿Qué debe ocurrir para salir de este momento?

Sin los resultados todos se ponen nerviosos y ahí viene la debacle total. Ante todo, los jugadores tienen que calmarse y el cuerpo técnico debe tener la capacidad de ordenar esa situación. Contra Mushuc Runa está la posibilidad de salir de la zona del descenso y en eso es lo que deben pensar, los directivos, jugadores e hinchas.

Emelec y Mushuc Runa se enfrentarán en el estadio Capwell. EXPRESO

¿Busca volver a Emelec?

Deben ratificar a Cristian Nasuti (DT interino), no tocarlo más en las fechas que faltan y lo salve de la zona del descenso o, contratar a un técnico que conozca el club, que conozca la hinchada y sea respetado.

No quiero decir que me estoy ofreciendo, yo hoy estoy dirigiendo a Renato Cesarini (Argentina).

Lea también: Emelec: Cristian Cueva desmiente rumores sobre su ausencia del Bombillo (video)

¿Por qué hay que sostenerlo a Nasuti?

A Nasuti lo conozco, es un gran tipo, buena persona e inteligente... hay que darle la oportunidad en estas últimas fechas (de la fase inicial) y si no le va bien, él mismo sabrá que tiene que dar un paso al costado.

asuti (i) y Bagüí tuvieron apenas dos días de prácticas para alistar el cotejo. cortesía

¿Por qué dijo que dirigiría gratis al Bombillo?

Porque hay un cariño y la necesidad de devolverle lo que el club me dio a mí, por eso dije que voy gratis, porque plata no necesito. Si me requieren puedo ir y ayudar, pero si las cosas van bien con Nasuti hay que apoyarlo a muerte.

Emelec: Sebastián Battaglia, la opción para ser el técnico ¿Quién es y dónde dirigió? Leer más

¿Quisiera volver a Ecuador?

Antes que el técnico de Barcelona asumiera (Ismael Rescalvo) yo tuve conversaciones con Carlos Alfaro Moreno (exdirector deportivo) para tomar el puesto, estuve a punto de ser el entrenador. No quise porque tenía que estar junto al técnico que estaba (Segundo Castillo) y con esa condición no podía llegar a eso, me negué.

En el partido ante Mushuc Runa, ¿cuál será la clave en Emelec?

Tienen que demostrar que Emelec es superior a Mushuc Runa, pero si piensan llevárselo por delante desde el minuto 1 se complican las cosas, porque hay que jugar con tranquilidad y trabajar el partido.

¿Siente más afinidad con Emelec que con Barcelona?

Yo quiero a los dos equipos del Guayas, pero a mí Emelec es el que me abrió las puertas para estar en el fútbol ecuatoriano y creo que he dejado algo, al igual que los jugadores me dejaron a mí.

Siempre estamos en contacto con ellos, les mando un saludo a todos los que pasaron por mí en aquella época, hace poco estuvimos recordando los 30 años de ese título (1993). Un abrazo a toda la hinchada de Emelec.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!