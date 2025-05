¿Por qué Emelec no pudo contra Barcelona SC en el Clásico del Astillero 2025?

Emelec profundiza su crisis en la LigaPro al regresar a la zona de descenso, tras un Clásico del Astillero marcado por graves errores defensivos y polémicas decisiones arbitrales de Augusto Aragón.

Para Wilson Carabalí, exjugador del Bombillo, la defensa “ha sido la línea más vulnerable de Emelec en toda la temporada”.

Aunque reconoce “mejoras en el juego colectivo”, señala que algunos futbolistas perjudican al equipo con movimientos desacertados. “Hay jugadores que no tienen claros los conceptos y eso es una falla grave”.

Esta vulnerabilidad quedó de manifiesto en el minuto 3, cuando la zaga eléctrica desatendió un rebote y Octavio Rivero anotó de forma inesperada. Luego, al minuto 58, el lateral Romario Caicedo no retuvo un balón y Rivero sentenció el 2-0 en el partido inmortal del fútbol ecuatoriano.

Barcelona SC se impuso a Emelec con un doblete de Octavio Rivero. Carlos Klinger / EXTRA

“Romario estuvo bien posicionado, pero no logró dominar el balón en el segundo gol. Aparte de eso, noto que hay mucho nerviosismo en general y eso suele suceder cuando no tienes confianza en tus compañeros. Me imagino que cuando le llegó el balón estaba nervioso y no supo a quién dársela”, dijo.

Sobre la actuación del juez Augusto Aragón, cuestionado por no expulsar al jugador torero Mario Pineida por una entrada temeraria contra Marcelo Meli, ni sacarle una segunda tarjeta amarilla al defensa Xavier Arreaga, Carabalí opinó que el juez “tomó decisiones en contra de Emelec”.

En el mismo sentido se pronunció el exjugador Raúl ‘Turbina’ Avilés: “Hubo muchos errores en Clásico pero, en general, el arbitraje ecuatoriano no es bueno. Si lo fuera, ya estarían dirigiendo semifinales o finales en torneos internacionales y no los llevan”, dijo para el programa Marca Final de Youtube.

¿Cuándo será el próximo partido de Emelec en la LigaPro 2025?

Con la derrota, Emelec volvió a la zona que, de mantenerse, peleará por no descender a la Serie B a final de la temporada. El equipo ocupa la casilla 13 con la misma cantidad de puntos.

En cuanto a Jorge Célico, el entrenador argentino aún no encuentra regularidad para que Emelec saque resultados positivos. Este domingo 25 de mayo tendrá una nueva oportunidad para enderezar el barco azul cuando visite a El Nacional, en el estadio Olímpico Atahualpa.

