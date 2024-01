Emelec: "Pensé que era yo", dice Joao Rojas ante la llegada de Joao Quiñónez

El Club Sport Emelec (CSE) realizó este lunes 22 de enero de 2024 una publicación a través de su cuenta de Instagram informando que el futbolista Joao Quiñónez se sumará al equipo de 'Los azules' a partir de la temporada de este año.

Entre todos los comentarios de la publicación, resaltó el pronunciamiento de Joao Rojas exjugador de 'El Bombillo', que comentó "pensé que era yo" junto a dos emojis insinuando melancolía. Hasta el momento el comentario acumula miles de 'me gusta'.

"Nunca nadie me había ilusionado tanto", "grité de la emoción pensando que era Joao Rojas y no era", "ni mi ex me ilusionó así", fueron algunos de los comentarios que han dejado los hinchas eléctricos en la publicación del equipo.

Hace unos días se especuló que el futbolista podría regresar al fútbol ecuatoriano, aunque no precisamente sería a Emelec, sino a su rival de toda la vida, Barcelona Sporting Club (BSC), sin embargo la noticia no ha sido confirmada.

