Emelec, obligado a mejorar para los octavos de la Copa Libertadores

Sebastián Rodríguez (c), autor de un doblete en la goleada de Emelec frente a Independiente Petrolero, junto a Joao Rojas (10) y Alexis Zapata (i).

Con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Emelec maquilló una primera parte de la temporada que estuvo llena de altibajos, muchas críticas y en la que no pudo asegurar la primera etapa de la LigaPro.

Emelec se cura las heridas de la LigaPro con una goleada (7-0) al Petrolero por la Copa Libertadores Leer más

Si bien los azules golearon 7-0 a Independiente Petrolero de Bolivia, el martes en el estadio Capwell, el estratega Ismael Rescalvo indicó que no están al mismo nivel de clubes poderosos, con los que se pueden topar en la siguiente parte del torneo internacional, pero que pese a ello confía en el plantel que tienen.

“No estamos al alcance de clubes como Flamengo, Palmeiras. No pensamos reforzar, tenemos una gran plantilla y con esta vamos a morir para afrontar lo que se viene”, sostuvo el DT español.

Los exjugadores de Emelec, Carlos Torres y Kléber Fajardo, tienen opiniones divididas en cuanto a la decisión que ha tomado Rescalvo de no reforzarse a los azules.

El Palillo Torres coincidió con el DT europeo, al indicar que los eléctricos tienen un buen plantel para pelear cualquier frente.

Se le complicó un poco en este grupo fácil y en LigaPro están sextos, parece que sí hay que reforzar.

Kléber Fajardo, exjugador de Emelec

“Yo no creo que necesite fichajes. Creo que tiene una buena plantilla, que podría enfrentar lo que viene en la Copa Libertadores y el campeonato con ella, no solo enfrentar sino obtener muy buenos resultados”, sostuvo el exvolante.

Torres acotó que lo que debería mejorar para la segunda parte de la LigaPro y octavos de final de la Libertadores es su idea de juego.

“Hay una serie de altibajos en el equipo, a veces juega bien y otras no. Por ejemplo, a mí me gustó la actitud del equipo en el Clásico y tres o cuatro días después Emelec juega contra Orense y presenta una cara distinta”.

Fajardo, por su parte, vaticina que al Bombillo no le irá bien, en la doble competencia, pues considera que con lo que hay no es suficiente.

“A mí me parece que no le va a alcanzar. En Libertadores vamos a saber recién con quién le va a tocar, pero no le veo larga vida con la plantilla que tiene. Después en el torneo local, con lo que tiene, en esta etapa se encuentra sexto. Entonces eso implica que también se le hace difícil”, dijo el exvolante.

Hay una serie de altibajos en el equipo, a veces juega bien, pero no creo que necesite fichajes. Tiene una buena plantilla

Carlos Torres Garcés, extécnico de Emelec

La misión de Emelec, rescatar el semestre Leer más

El Cabezón, como se conoce al exjugador, expresó que para tratar de pelear algo se debería reforzar la defensa.

“Creo que sus problemas se solucionan si Emelec contrata un par de zagueros, o un zaguero de gran nivel, de jerarquía, que ordene esa defensa... Aunque no sé si eso de no contratar ya está hablado o consensuado con la dirigencia, que por falta de recursos o simplemente convencimiento”. DPI-AN