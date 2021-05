Emelec está en manos de Ismael Rescalvo

El fútbol se cura con fútbol. Es una frase hecha en este deporte y es muy real. No hay discusión que el golpe que recibió Emelec por Copa Sudamérica fue tan inesperado como doloroso, pero lo cierto es que en los pies de los futbolistas y la pizarra del entrenador, está el único camino para enderezar el barco y evitar que se ahogue esta temporada 2021.

Ismael Rescalvo lució alicaído en la rueda de prensa pospartido, pero mañana ya tendrá una oportunidad de levantarse y que vuelva a estar confiado de su trabajo.

EXPRESO conversó con dos exjugadores de Emelec y que hoy son entrenadores, sobre qué debe hacer Rescalvo para evitar que su grupo se desplome y, asimismo, aclaran que su refugio, porque él también es un ser humano, es la confianza en su trabajo.

Franco Mendoza jugó Copa Sudamericana con Emelec y conoce el roce que existen en estos duelos. Habló de Rescalvo y cree que no hay una receta para levantarlo a él, pero sí una para que él pueda levantar a sus dirigidos.

Esto pasará (el trago amargo) y a los jugadores, que dejen de pensar solo en ellos, que piensen más en el club, Emelec es uno de los mas grandes del país y esto solo lo pueden levantar ellos con el cuerpo técnico, hablando y poniéndose de acuerdo. David Quiroz, exvolante de Emelec

“Una vez aprendí de un entrenador que el jugador, cuando el equipo no anda bien o pierde, tiene que escuchar al entrenador, tiene que ser obediente a lo que dice el entrenador, necesita la motivación del entrenador, pero no hay recetas para el entrenador. Al ser cabeza de un grupo me parece que la única manera de levantarse es trabajando el día a día, corrigiendo, confiando en su manera de trabajar”, explicó el Milagroso Mendoza.

“He escuchado y leído las críticas hacia él, pero el fútbol tiene esas cosas y Talleres es un gran equipo. Hoy más que nunca tiene que estar convencido de su trabajo y no dudar. Lo que pasó no hay vuelta atrás y si tiene el apoyo de la dirigencia debe demostrarlo con trabajo. Tiene que ir con todo en los partidos que le quedan en el torneo local”, agregó.

El jugador va a buscar el apoyo del entrenador, pero el técnico va a encontrar ese apoyo que necesita, en su trabajo. Ese es el secreto para poder afrontar estos partidos. En estos momentos es cuando se ve el verdadero carácter de Rescalvo y todos los jugadores. Franco Mendoza, exdelantero de Emelec

David Quiroz compartió camerino en Emelec con Mendoza en 2009 y el Cholito, como cariñosamente se lo conoce al hoy entrenador, cree en el trabajo de Rescalvo, pero aprovecha para enviarle un mensaje a los jugadores, ya que estuvo en sus zapatos y en el mismo vestuario.

“Rescalvo tiene mucha experiencia y recorrido, no va a ser la única o última cosa negativa en su carrera, es un gran profesional. Hay que entender la crítica del hincha, porque alienta y respalda mucho, es incondicional y lo sé porque tuve el honor de vestir la camiseta de esta gran institución. Es momento de hablar, de decirse las cosas de frente, ser lo más profesional posible porque aún están a tiempo de terminar bien esta temporada”, manifestó Quiroz.

Emelec se juega una final en el Capwell contra un Independiente del Valle aguerrido y siempre peligroso. Los azules saldrán al campo siendo líderes y en sus botines estará la oportunidad de seguir siéndolo.